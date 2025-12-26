Поиск

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу умеренно растет на фоне позитивных сигналов с сырьевых площадок (подорожали нефть и металлы), сдерживающим фактором остается геополитическая неопределенность вокруг прогресса в украинском урегулировании. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,2%, к 2720 пунктам.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2719,71 пункта (+0,2%); лидируют в росте акции "Норникеля" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), "ММК" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 декабря, составляет 77,8844 руб. (-55,24 копейки).

Подорожали также "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), акции "Северстали" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Т-Технологий" (+0,1%).

Поставки газа потребителям РФ по газотранспортной системе "Газпрома" в 2025 году (всеми производителями) составили 386 млрд куб. м, сообщил предварительные данные на предновогоднем селекторе глава "Газпрома" Алексей Миллер. В 2024 году, сказано в справочнике "Газпром" в цифрах", этот показатель был на 10 млрд куб. м выше - 395,8 млрд куб. м, это был рекорд за историю отрасли.

По словам Миллера, "Газпром" ввел новые транспортные мощности для снабжения газом юго-запада РФ, в 2025 году поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 38,8 млрд куб. м газа.

Новый газопровод из России в Китай "Сила Сибири 2" будет построен досрочно, заявил Миллер. Он напомнил, что в 2025 году в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай "достигнуты очень важные договоренности об увеличении объемов поставок газа по "Силе Сибири", об увеличении объемов поставок по "дальневосточному" маршруту".

Также Миллер сообщил, что "Газпром нефть" (+0,2%) занялась освоением трех проектов в Якутии с доступом к магистрали "Сила Сибири" - это Тас-Юряхское и Верхневилючанское НГКМ, а также проект "Чона Газ".

Подешевели "префы" Сбербанка (-0,3%), акции "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "ВК" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

В переговорном процессе по украинскому урегулированию, который ведется с США, наблюдается медленное, но верное движение вперед, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг. По ее словам, Москва готова продолжать работу "в рамках, заданных на высшем уровне в Анкоридже".

При этом Захарова отметила, что прогресс в переговорах с США сопровождается "крайне вредоносными и даже злонамеренными попытками группы государств - прежде всего, западноевропейских - торпедировать эти усилия, пустить под откос все дипломатические наработки".

Россия готова оформить взаимные обязательства с Европой о ненападении в виде обязывающего международно-правового акта, заявила Захарова. Конкретная его форма может быть определена в ходе переговоров, но это должен быть полноценный международно-правовой акт, сказала Захарова.

Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли такая тема в ходе переговорного процесса по Украине, Захарова пояснила, что "эти переговоры проходят за закрытыми дверями для того, чтобы не мешать их проведению". "Содержание переговоров по украинскому урегулированию мы не предаем гласности. Это принципиальный подход", - сказала представитель МИД.

О возможности закрепить обязательства о ненападении со странами Европы ранее заявил президент РФ.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, накануне рынок акций РФ показал неуверенную картину в отсутствие геополитических событий и внешних сигналов, поскольку фондовые площадки Америки, Европы и значительной части Азии были закрыты в связи с празднованием Рождества по григорианскому календарю. Ключевые товарные рынки также не работали.

Недельная инфляция в РФ показала ускорение перед новогодними праздниками. По данным Росстата, рост потребительских цен на неделе с 16 по 22 декабря составил 0,20% после роста на 0,05% неделей ранее и роста на 0,05% двумя неделями ранее.

Индекс МосБиржи продолжает движение в широком восходящем канале и сейчас находится в его середине. Уровень сопротивления находится около 2850 пунктов, а ближайшая поддержка расположена в районе 2600 пунктов, отмечает Калачев.

Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Австралии и Южной Кореи в четверг не работали в связи с рождественскими праздниками.

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1% к уровню среды).

В пятницу закрыты биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются подрасти, стоимость Brent держится выше $62 за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве в пятницу составила $62,23 за баррель (+0,03%), февральская цена фьючерса на WTI - $58,35 за баррель (+0,02%).

Также в пятницу дорожают золото (+0,7%), серебро (+3,9%), платина (+6%), палладий (+3,8%), медь (+0,6%), никель (+0,2%).

"Газпром" в 2025 году поставил в Китай по "Силе Сибири" 38,8 млрд куб. м газа

Минэконоразвития отметило рост числа малых и средних предприятий в 2025 году на 3%

"Почта России" приостановит наземную доставку в Словению, Хорватию и страны Балтии

Минсельхоз ждет экспорта продукции АПК в 2025 году на $40 млрд

В Госсовете призвали перестроить систему дополнительного профобразования

Путин назвал условия положительного отношения россиян к повышению налогов

Путин призвал искать справедливые решения в споре маркетплейсов и банков

"Ростех" планирует в 2026 году передать авиакомпаниям 12 самолетов SJ-100

Новак заявил о сбалансированности рынка нефтепродуктов в РФ

Мантуров заявил, что экспорт стали смог значительно компенсировать снижение спроса в РФ

