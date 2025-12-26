Рубль дорожает в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль растет на фоне сниженной активности рынка и благодаря подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря.

В понедельник, 29 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9705 руб. (-6,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Юань при этом опустился ниже 11 рублей впервые с 10 декабря. Китайская валюта оказалась на 10,68 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Риски тестирования курсом валютной пары юань/рубль нижней границы диапазона 11-11,5 руб. сохраняются, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем в пятницу продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 руб. Риски повторного тестирования его нижней границы и краткосрочного отступления на более низкие уровни сохраняются, чему способствует спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, - отмечает эксперт в комментарии. - Плюс к этому тенденцию к укреплению рубля может поддержать снижение активности импортеров, которые к текущему моменту могли накопить достаточный запас валюты".

Цены на нефть незначительно повышаются в пятницу на фоне слабой активности торгов и завершают неделю максимальным ростом с конца октября - более чем на 3% по эталонным сортам Brent и WT. Накануне торги не проводились, поскольку биржи США и Европы были закрыты по случаю Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по московскому времени составляет $62,39 за баррель, что на 0,13% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,31%, до $58,53 за баррель.

Несмотря на рост цен на этой неделе, как Brent, так и WT, завершают текущий год самым резким снижением со времен пандемии COVID-19 в связи с ожиданиями, что предложение нефти в следующем году будет превышать спрос. Цена Brent в этом году снизилась на 16%, WTI - на 18%.