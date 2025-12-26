Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,9% за счет подорожавших бумаг "Норникеля"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу растет на фоне позитивных сигналов с сырьевых площадок (подорожали нефть и металлы), а также новостей о вероятных дивидендах "Норникеля", сдерживающим фактором остается геополитическая неопределенность вокруг прогресса в украинском урегулировании. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,9%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2738,77 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1107,76 пункта (+0,9%); лидируют в росте акции "Норникеля" (+2,5%), "ММК" (+2%), "Русала" (+1,8%), "ВК" (+1,8%) и "НОВАТЭКа" (+1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 декабря, составляет 77,8844 руб. (-55,24 копейки).

ГМК "Норильский никель" скоро получит возможность вновь распределять прибыль между акционерами, рассчитывает президент компании Владимир Потанин.

Дивиденды за 2024 год "Норникель" не платил, следуя рекомендации менеджмента о нецелесообразности выплат за счет кредитных средств в случае отсутствия положительного потока, хотя по итогам прошлого года скорректированный FCF вернулся в положительную зону, составив $335 млн.

"Постепенно мы переходим на то, что у нас появляется положительный денежный поток. Поэтому в ближайшее время, я думаю, мы сможем перейти и к выплате дивидендов. Конечно, не таких больших, как были раньше", - сказал Потанин в интервью "России 24".

"Нет, по итогам 2025 года я не уверен, что они будут. Мы сейчас, конечно, посмотрим еще итоги года", - ответил он на вопрос о перспективе выплат дивидендов уже за 2025 год.

"Но в 2026 году мы уже закладываем положительный финансовый поток для целей выплаты дивидендов", - сказал он.

"Норникель" в период действия соглашения акционеров с 2013 по 2023 год выплатил более $35 млрд дивидендов (с учетом buyback).

Подорожали также акции "Газпрома" (+1,2%), АФК "Система" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Т-Технологий" (+1,1%), "Северстали" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "МТС" (+0,9%), "Яндекса" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Полюса" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,5% "префы"), "Татнефти" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,3% "префы"), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%).

Поставки газа потребителям РФ по газотранспортной системе "Газпрома" в 2025 году (всеми производителями) составили 386 млрд куб. м, сообщил предварительные данные на предновогоднем селекторе глава "Газпрома" Алексей Миллер. В 2024 году, сказано в справочнике "Газпром" в цифрах", этот показатель был на 10 млрд куб. м выше - 395,8 млрд куб. м, это был рекорд за историю отрасли.

По словам Миллера, "Газпром" ввел новые транспортные мощности для снабжения газом юго-запада РФ, в 2025 году поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 38,8 млрд куб. м газа.

Новый газопровод из России в Китай "Сила Сибири 2" будет построен досрочно, заявил Миллер. Он напомнил, что в 2025 году в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай "достигнуты очень важные договоренности об увеличении объемов поставок газа по "Силе Сибири", об увеличении объемов поставок по "дальневосточному" маршруту".

Также Миллер сообщил, что "Газпром нефть" (+0,9%) занялась освоением трех проектов в Якутии с доступом к магистрали "Сила Сибири" - это Тас-Юряхское и Верхневилючанское НГКМ, а также проект "Чона Газ".

В переговорном процессе по украинскому урегулированию, который ведется с США, наблюдается медленное, но верное движение вперед, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг. По ее словам, Москва готова продолжать работу "в рамках, заданных на высшем уровне в Анкоридже".

При этом Захарова отметила, что прогресс в переговорах с США сопровождается "крайне вредоносными и даже злонамеренными попытками группы государств - прежде всего, западноевропейских - торпедировать эти усилия, пустить под откос все дипломатические наработки".

Россия готова оформить взаимные обязательства с Европой о ненападении в виде обязывающего международно-правового акта, заявила Захарова. Конкретная его форма может быть определена в ходе переговоров, но это должен быть полноценный международно-правовой акт, сказала Захарова.

Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли такая тема в ходе переговорного процесса по Украине, Захарова пояснила, что "эти переговоры проходят за закрытыми дверями для того, чтобы не мешать их проведению". "Содержание переговоров по украинскому урегулированию мы не предаем гласности. Это принципиальный подход", - сказала представитель МИД.

О возможности закрепить обязательства о ненападении со странами Европы ранее заявил президент РФ.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, накануне рынок акций РФ показал неуверенную картину в отсутствие геополитических событий и внешних сигналов, поскольку фондовые площадки Америки, Европы и значительной части Азии были закрыты в связи с празднованием Рождества по григорианскому календарю. Ключевые товарные рынки также не работали.

Недельная инфляция в РФ показала ускорение перед новогодними праздниками. По данным Росстата, рост потребительских цен на неделе с 16 по 22 декабря составил 0,20% после роста на 0,05% неделей ранее и роста на 0,05% двумя неделями ранее.

Индекс МосБиржи продолжает движение в широком восходящем канале и сейчас находится в его середине. Уровень сопротивления находится около 2850 пунктов, а ближайшая поддержка расположена в районе 2600 пунктов, отмечает Калачев.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи постарается подняться к 2750 пунктам.

Рынок вошел в режим ожидания Нового года, и без ярких новостей вряд ли стоит ожидать сильного направленного движения в последние дни декабря. Однако текущие уровни по индексу в целом и "идейным" бумагам в отсутствие новостного негатива выглядят все-таки "низковато" с конъюнктурной точки зрения. "Ждем, что сегодня индекс МосБиржи будет тяготеть к верхней границе нашего текущего целевого диапазона 2700-2750 пунктов", - полагает аналитик.

В Азии в пятницу на работающих рынках наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне среды).

В пятницу закрыты биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали сокращение объема промышленного производства в Японии и замедление темпов роста розничных продаж.

Промпроизводство в стране в ноябре сократилось на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем - максимально с января 2024 года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 2% после октябрьского роста на 1,5%, по данным Trading Economics. В годовом выражении промпроизводство в Японии в прошлом месяце уменьшилось на 2,1% (+1,6% в октябре).

Розничные продажи в стране в ноябре увеличились на 0,6% в помесячном и на 1% в годовом выражении. В октябре повышение составило 1,6% и 1,7% соответственно.

Китайский рынок подрос на фоне сигналов о возможности смягчения денежно-кредитной политики Народным банком Китая. Ранее на этой неделе китайский ЦБ подтвердил, что намерен придерживаться стимулирующей политики и пообещал держать стоимость заимствований на низком уровне.

В секторе металлов в пятницу продолжается рост во главе с серебром (+4%), палладием (+4,3%) и платиной (+8%), на нефтяном рынке утром в пятницу цены подросли на фоне слабой активности торгов; стоимость Brent держится выше $62 за баррель и завершает неделю максимальным ростом с конца октября.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $62,38 за баррель (+0,3%), февральская цена фьючерса на WTI - $58,52 за баррель (+0,3%). Накануне торги не проводились, поскольку биржи США и Европы были закрыты по случаю Рождества.

С начала этой недели цены на Brent и WT выросли более чем на 3%.

Трейдеры следят за ситуацией вокруг Венесуэлы после введения США режима блокады в отношении всех подсанкционных нефтяных танкеров, направляющихся в страну или покидающих ее.

Кроме того, в четверг США нанесли серию ударов по террористам ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) на северо-западе Нигерии в рамках сотрудничества с властями страны в области безопасности. Хотя основные нефтяные месторождения в Нигерии находятся на юге страны, удары США усиливают геополитическую напряженность.

Несмотря на рост цен на этой неделе, как Brent, так и WTI завершают текущий год самым резким снижением со времен пандемии COVID-19 в связи с ожиданиями, что предложение нефти в следующем году будет превышать спрос. Цена Brent в этом году снизилась на 16%, WTI - на 18%.