Китай пять лет будет ограничивать расширение мощностей по добыче меди, глинозема и стали

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Китай ужесточит контроль за новыми проектами в сфере производства меди и глинозема, чтобы ограничить расширение добывающих мощностей в 2026-2030 годах.

Властям регионов необходимо усилить проработку технико-экономических обоснований для крупных проектов в этих секторах экономики и проводить выдачу разрешений в соответствии с национальной промышленной политикой, заявил Государственный комитет по развитию и реформам (NDRC) КНР.

Регулятор отмечает, что эти отрасли имеют важное значение для экономического и военного потенциала, однако их развитие должно учитывать "различия в промышленной базе и ресурсной обеспеченности регионов, а также экологические факторы".

Власти КНР будут содействовать слияниям крупных добывающих компаний и реструктуризации ими операций с целью повышения концентрации в отрасли, а также поддерживать зарубежные инвестиции в горнодобывающий сектор, говорится в заявлении NDRC.

Китай является крупнейшим мировым производителем меди и глинозема. Власти страны неоднократно подчеркивали риски, связанные с избыточными добывающими мощностями и неконтролируемыми инвестициями в эти отрасли.

Производство рафинированной меди в стране в январе-ноябре 2025 года выросло на 9,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 13,3 млн тонн и может достичь рекордного максимума в этом году. Производство глинозема в Китае за этот период достигло 84,7 млн тонн и также, вероятно, будет рекордным в 2025 году.

Пекин также продолжит регулировать объемы производства стали в 2026-2030 годах и ограничивать ввод новых мощностей, сообщил NDRC. За 11 месяцев текущего года производство стали в Китае уменьшилось на 4%, и впервые за шесть лет годовой показатель может быть ниже 1 млрд тонн.