"Норникель" ожидает роста выпуска металлов в никелевом эквиваленте к 2030 г. примерно на 20%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Вовлечение в переработку более богатых руд позволит "Норильскому никелю" существенно увеличить выпуск металлов к 2030 году, рассчитывает президент компании Владимир Потанин.

"Норникель" в III квартале снизил выпуск никеля год к году на 4%, меди - на 7%, палладия на 9%, платины на 10%. Среди факторов, повлиявших на выпуск металлов, компания называла переход на новую горную технику и изменение структуры руды.

"Снижение производства металлов это, я бы сказал, временное явление. Дело в том, что в целом содержание металлов в руде постепенно снижается. И поэтому для того, чтобы поддерживать даже прежние объемы производства, мы руды добываем намного больше. Мы сейчас руды добываем почти в полтора раза больше, чем 15 лет назад. Тем не менее выход металлов стал меньше", - сказал Потанин в интервью "России 24" (ВГТРК).

"Сейчас как раз такой период, два-три года, когда мы дорабатываем те участки, месторождения, на которых руда не такая богатая. Но к 2028 году, во-первых, по плану горных работ мы выходим на более богатые руды. К тому же мы сейчас запустили в эксплуатацию шахту "Глубокая", которая добывает богатые руды на глубине более 2 км. Это самая глубокая в Евразии шахта. То есть мы движемся в эту сторону, и постепенно объемы металлов мы будем наращивать", - заявил Потанин.

"К 2030 году где-то процентов на 20 в целом в никелевом эквиваленте, я думаю, что мы сможем прирасти", - заявил он.

Вопросы с техникой тоже почти закрыты, сообщил Потанин.

"Другим ограничителем было то, что мы пользовались в основном западной горной техникой. Нам пришлось (после ухода западных производителей - ИФ) заменять имеющуюся технику на китайскую, на белорусскую, которая оказалась в тот момент менее готовой, менее производительной и в нужном количестве не производилась. Мы эту проблему почти преодолели. Мы наладили взаимоотношения с китайскими партнерами. Мы подписали соглашение о том, что мы создаем совместное, ну, собственно, создали уже совместное предприятие с БелАЗом, которое будет производить у нас в Красноярском крае большое количество горной техники", - сообщил президент "Норникеля".