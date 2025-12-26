"Аэрофлот" в 2026 году сосредоточится на развитии сети внутренних маршрутов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в 2026 году планирует сфокусироваться на развитии маршрутной сети внутри России, сообщил "России 24" гендиректор компании Сергей Александровский.

"В 2026 году, наверное, мы все-таки больше будем сфокусированы на внутреннем рынке. Безусловно, международные направления тоже подробно изучаем с точки зрения их потенциала. Но еще раз повторюсь, что больше, наверное, акцент именно на открытии новых направлений внутри России", - сказал он.

Маршрутная сеть группы "Аэрофлот" в 2025 году насчитывает порядка 290 направлений, включая 64 города России и 19 стран, говорил он ранее. Доля минующих Москву маршрутов достигла 62%.

В 2025 году "Аэрофлот" запустил рейсы в открывшиеся аэропорты Краснодара и Геленджика, нарастил объемы перевозок из регионов во вьетнамский курорт Нячанг и китайский город Санья, отметил Александровский. В целом перевозки в Китай выросли по итогам года более чем на 30% и превысили 1 млн пассажиров: дополнительным стимулом для повышения востребованности этого направления послужил безвизовый режим.

За 11 месяцев 2025 года общий трафик группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") составил 51,3 млн человек (+0,1%): внутренние перевозки сократились на 1,3%, до 39 млн, международные - выросли на 4,8%, до 12,3 млн.