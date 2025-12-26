Потанин отметил, что система расчетов адаптировалась к санкциям, но стала более дорогой

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Система расчетов, сложившаяся после того, как в 2022 году традиционные каналы стали недоступными, решает свои задачи, но нуждается в улучшениях, считает президент "Норильского никеля" Владимир Потанин.

"Система расчетов. Да, мы приспособились рассчитываться. Более 90% происходит в национальных валютах. И это здорово. Но эта система расчетов более дорогая, менее удобная и она требует совершенствования", - сказал Потанин в интервью "России 24" (ВГТРК), рассуждая о факторах, влияющих на инвестиционный климат.

Еще один неблагоприятный фактор, по его словам, это повышение налогов. "Мы все понимаем, почему они повышаются. И правильно к этому относимся. Но это приводит к тому, что сейчас идет период такого, я бы сказал... Не хочется говорить слово "выживание", но период, когда действительно бизнес проверяется, целые отрасли проверяются на жизнеспособность", - заявил Потанин.

"Наши ресурсы развития ограничены, потому что много уходит на защиту от неблагоприятных факторов. Помимо налогов, которые повышаются, есть фактор закрытия внешних рынков", - добавил он. Сбыт был переориентирован на другие рынки, но традиционные "мы во многом теряем", и впоследствии предстоит борьба за них, отметил президент "Норникеля".

Экспортеры страдают от крепкого курса рубля, констатировал Потанин: "переукрепление" национальной валюты препятствует завоеванию рынков. По его мнению, курс "90 плюс" рублей за доллар был бы "адекватен сейчас для развития экономики страны". Однако Потанин предостерег от попыток искусственного регулирования курса, так как это "может болезненно потом ударить".

"Мне не нравится, что рубль такой переукрепленный. Но курс рубля к доллару или к любой другой валюте является объективным следствием нашего торгового баланса. У нас положительный торговый баланс. И стало быть, в таких условиях любая валюта будет укрепляться. Поэтому нарушать вот этот баланс искусственно я бы тоже не стал. Я бы еще потерпел бы до тех времен, когда рубль естественным образом достигнет тех рубежей, на которых сбалансируются интересы потребителей и экспортеров", - сказал Потанин.