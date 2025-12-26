Поиск

Потанин отметил, что система расчетов адаптировалась к санкциям, но стала более дорогой

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Система расчетов, сложившаяся после того, как в 2022 году традиционные каналы стали недоступными, решает свои задачи, но нуждается в улучшениях, считает президент "Норильского никеля" Владимир Потанин.

"Система расчетов. Да, мы приспособились рассчитываться. Более 90% происходит в национальных валютах. И это здорово. Но эта система расчетов более дорогая, менее удобная и она требует совершенствования", - сказал Потанин в интервью "России 24" (ВГТРК), рассуждая о факторах, влияющих на инвестиционный климат.

Еще один неблагоприятный фактор, по его словам, это повышение налогов. "Мы все понимаем, почему они повышаются. И правильно к этому относимся. Но это приводит к тому, что сейчас идет период такого, я бы сказал... Не хочется говорить слово "выживание", но период, когда действительно бизнес проверяется, целые отрасли проверяются на жизнеспособность", - заявил Потанин.

"Наши ресурсы развития ограничены, потому что много уходит на защиту от неблагоприятных факторов. Помимо налогов, которые повышаются, есть фактор закрытия внешних рынков", - добавил он. Сбыт был переориентирован на другие рынки, но традиционные "мы во многом теряем", и впоследствии предстоит борьба за них, отметил президент "Норникеля".

Экспортеры страдают от крепкого курса рубля, констатировал Потанин: "переукрепление" национальной валюты препятствует завоеванию рынков. По его мнению, курс "90 плюс" рублей за доллар был бы "адекватен сейчас для развития экономики страны". Однако Потанин предостерег от попыток искусственного регулирования курса, так как это "может болезненно потом ударить".

"Мне не нравится, что рубль такой переукрепленный. Но курс рубля к доллару или к любой другой валюте является объективным следствием нашего торгового баланса. У нас положительный торговый баланс. И стало быть, в таких условиях любая валюта будет укрепляться. Поэтому нарушать вот этот баланс искусственно я бы тоже не стал. Я бы еще потерпел бы до тех времен, когда рубль естественным образом достигнет тех рубежей, на которых сбалансируются интересы потребителей и экспортеров", - сказал Потанин.

Владимир Потанин Норникель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

 ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию

 Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию

Мантуров ждет роста обрабатывающей промышленности РФ в 2026 году на 2,5-3%

 Мантуров ждет роста обрабатывающей промышленности РФ в 2026 году на 2,5-3%

"Газпром" в 2025 году поставил в Китай по "Силе Сибири" 38,8 млрд куб. м газа

 "Газпром" в 2025 году поставил в Китай по "Силе Сибири" 38,8 млрд куб. м газа

Минэконоразвития отметило рост числа малых и средних предприятий в 2025 году на 3%

 Минэконоразвития отметило рост числа малых и средних предприятий в 2025 году на 3%

"Почта России" приостановит наземную доставку в Словению, Хорватию и страны Балтии

Минсельхоз ждет экспорта продукции АПК в 2025 году на $40 млрд

В Госсовете призвали перестроить систему дополнительного профобразования

Путин назвал условия положительного отношения россиян к повышению налогов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7971 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });