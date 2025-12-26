Банк "Интеза" повысит тарифы за обслуживание карт физлиц с 12 января

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Банк "Интеза" объявил, что с 12 января повысит тарифы по обслуживанию карт физических лиц.

Например, тариф за годовое обслуживание карты основной классической "Мир" увеличится с 990 рублей до 1300 рублей, обслуживание "Мир" Привилегия вырастет с 1990 рублей до 2600 рублей. Плата за годовое обслуживание дополнительной классической карты составит 500 рублей вместо 390 рублей ранее, дополнительной карты Привилегия - 1600 рублей вместо 1200 рублей ранее.

Плата за смс-информирование увеличится с 99 до 130 рублей в месяц. Тариф за получение наличных денежных средств в банкоматах и POS-терминальных устройствах вырастет до 1,3% (минимум 300 рублей) с 1% (минимум 200 рублей).

Президент Владимир Путин в конце ноября подписал закон, который отменяет действующее с 2006 года освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также услуг компаний, обеспечивающих передачу и обработку данных между участниками расчетов (процессинг и эквайринг).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 19 декабря отметила существование риска того, что банки перенесут свои траты из-за отмены льгот по НДС в тарифы.

Юникредит банк в конце декабря предупредил владельцев дебетовых карт с ежемесячной комиссией за обслуживание о повышении тарифов с 1 января 2026 года в связи с отменой льгот по НДС. Об адаптации своих тарифов в связи с отменой льгот по НДС думает и Сбербанк, сообщал первый зампред правления банка Кирилл Царев.

Ранее финансовый директор Сбера Тарас Скворцов заявлял, что отмена льгот по НДС в самом жестком варианте может обойтись банковскому сектору более чем в 200 млрд рублей. "Этот сценарий предполагает, что банковский сектор полностью возьмет НДС на себя. Вполне возможно, что банки будут повышать тарифы на размер НДС", - говорил Скворцов.