АО "Романов" начало серийно выпускать грузовики и шасси бренда БАЗ в Петербурге

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - АО "Романов" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") организовало серийное производство тяжелых полноприводных грузовых автомобилей и шасси повышенной проходимости под брендом БАЗ на производственной площадке в петербургской промышленной зоне "Шушары", где ранее собирались грузовики ушедших из РФ европейских производителей MAN и Scania, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска.

Инвестиции в проект превышают 10 млрд рублей, из которых 8 млрд рублей предоставил ПСБ.

Производственная мощность предприятия составит до 2 тыс. автомобилей в год. Модельная линейка БАЗ создана для замены тяжелых большегрузов иностранных производителей, ушедших с российского рынка. Согласно сайту компании, модельный ряд бренда БАЗ, включает шасси S31A00, седельный тягач S35A10, самосвал S32A50 и бортовой автомобиль S31A30.

"В следующем году мы должны выпустить 600 автомобилей", - отметил на церемонии заместитель генерального директора ВКО "Алмаз-Антей" Михаил Подвязников.

АО "Романов" до 2027 года планирует инвестировать 7 млрд рублей в развитие производства тяжелых полноприводных грузовиков и шасси, сообщил генеральный директор АО "Романов" Дмитрий Гречухин журналистам.

Средства будут направлены, в частности, на увеличение производства, а также на выкуп петербургской площадки, которая сейчас находится у компании в аренде.

Специнвестконтракт (СПИК) на создание производства шасси в мае подписали Минпромторг РФ, правительство Санкт-Петербурга и АО "Романов".

Грузовые габаритные шасси БАЗ, разработанные на собственной модульной платформе, имеют независимую подвеску и оригинальную кабину (пять типов для различных надстроек), отмечали в пресс-службе Минпромторга. В конструкции используется унифицированный базовый модуль с колесной формулой 6х6, который обеспечивает широкое разнообразие модельного ряда шасси, самосвалов и седельных тягачей с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8 и 10х10 и полной массой от 24 до 60 тонн. Кроме того, для проекта специально разработаны транспортные оси с независимой подвеской, каждая из которых обладает грузоподъемностью 12 тонн. Такое решение обеспечивает высокую проходимость техники для работы в особо сложных дорожных условиях и на бездорожье.

По данным ЕГРЮЛ, АО "Романов", специализирующееся на выпуске автомобилей, зарегистрировано в Санкт-Петербурге в ноябре 2023 года.

АО "Романов" Алмаз-Антей ПСБ БАЗ Петербург
Новости

