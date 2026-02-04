Поиск

ОАК планирует нарастить выпуск самолетов в 2026 году на 25-30%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "ОАК" в 2026 году рассчитывает нарастить производство всей линейки самолетов (как военных, так и гражданских) на 25-30%, заявил глава компании Вадим Бадеха.

"У нас в прошлом году был рост относительно 2024 года по новым самолетам чуть меньше 40%. В этом году мы относительно 2025 года вырастем еще процентов на 25-30", - сказал Бадеха журналистам на форуме НАИС-2026.

В 2025 году ОАК добилась роста по всем основным экономическим показателям, в 2026 году рассчитывает стать прибыльной, говорил он ранее.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ, контролируется госкорпорацией "Ростех".

