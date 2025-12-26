Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года

Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/РИА Новости

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев занял первую строчку рейтинга самых заметных персон бизнеса в российских медиа в 2025 году, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН-Интерфакс.

Кирилл Дмитриев широко упоминался в СМИ в связи с новым назначением — специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Он продолжит развивать партнерские отношения как со странами Глобального юга, так и с государствами Запада, в том числе США, сохранив текущую должность руководителя РФПИ. Кроме этого, Кирилл Дмитриев вошел в состав российской делегации на саммите на Аляске, а в октябре выступил с инициативой строительства тоннеля на Аляску, носящего имя президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

На второй строчке рейтинга расположился глава "Росатома" Алексей Лихачев, который в ноябре этого года провел встречу с председателем Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси в Калининграде. Основной темой встречи стала ситуация вокруг ЗАЭС, а также были затронуты вопросы обеспечения международной ядерной безопасности и сотрудничества. Кроме этого, в рамках "Всемирной атомной недели" Алексей Лихачев подчеркнул готовность "Росатома" обеспечить Эфиопию устойчивой энергией, пообещав удовлетворить потребности растущей экономики.

На третьем месте — глава Сбера Герман Греф. Выступая на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ-2025, он заявил, что текущий курс российского рубля "далек от равновесия" по отношению к американской валюте. Кроме этого, в ноябре состоялась встреча Владимира Путина и Германа Грефа, в рамках которой глава Сбера сообщил о завершении выплат рекордных дивидендов в августе — 787 млрд рублей.

Далее идет генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. СМИ много писали о его прибытии в США для встречи с главой NASA — руководители космических ведомств провели встречу впервые за восемь лет. Кроме этого, Дмитрий Баканов встретился с экипажем Crew Dragon, в состав которого входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов.

Замыкает пятерку самых заметных деловых персон глава "Ростеха" Сергей Чемезов, который сообщил, что предприятия госкорпорации производят 80% вооружения, используемого на СВО. Кроме этого, "Ростех" представил десятки образцов российской авиационной техники на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

N Персона Структура Изменение позиций к 2024 году Индекс заметности Упоминания в СМИ Охват 1 Кирилл Дмитриев РФПИ ↑22 31 000 268 116 913 337 792 197 2 Алексей Лихачев Росатом ↓1 15 351 370 44 443 296 376 131 3 Герман Греф Сбер ↓1 9 363 023 47 361 363 064 398 4 Дмитрий Баканов Роскосмос -* 8 180 176 31 715 267 748 952 5 Сергей Чемезов Ростех ↑2 5 625 167 28 153 265 933 761 6 Максим Соколов АвтоВАЗ ↓2 4 492 115 22 402 231 922 725 7 Олег Белозеров РЖД ↓2 4 485 317 17 614 291 603 387 8 Андрей Костин ВТБ = 3 935 959 28 275 389 510 280 9 Татьяна Бакальчук Вайлдберриз ↓3 3 866 824 20 435 224 811 229 10 Алексей Миллер Газпром = 3 480 838 24 379 265 920 269 11 Светлана Чупшева АСИ ↑1 3 398 732 18 052 181 434 332 12 Александр Ведяхин Сбер ↑2 2 950 111 13 434 148 373 274 13 Александр Исаевич Корпорация МСП ↓2 2 799 514 30 297 63 661 638 14 Игорь Сечин Роснефть ↓5 2 769 959 9 347 238 779 517 15 Виталий Мутко ДОМ.РФ = 2 555 114 11 406 237 053 288 16 Игорь Шувалов ВЭБ.РФ ↑2 2 350 052 11 403 241 475 513 17 Сергей Александровский Аэрофлот ↑9 2 260 644 7 383 244 571 631 18 Александр Дюков Газпром нефть ↓5 2 191 785 10 269 176 546 703 19 Сергей Галицкий Магнит = 2 061 836 11 238 173 984 860 20 Олег Дерипаска Русал ↓4 2 031 353 16 331 224 812 064 21 Сергей Когогин КАМАЗ ↑3 1 496 985 7 978 174 264 215 22 Владимир Потанин Норильский никель ↓5 1 419 506 10 489 253 415 877 23 Петр Фрадков ПСБ ↓1 1 276 247 3 909 161 147 896 24 Алексей Мордашов Северсталь ↑1 1 200 240 9 031 193 621 992 25 Дмитрий Пьянов ВТБ -* 1 105 833 21 653 201 629 317 26 Андрей Гурьев ФосАгро ↑9 1 099 653 3 398 176 385 694 27 Михаил Осеевский Ростелеком ↓6 1 016 138 5 252 199 011 952 28 Алишер Усманов USM ↓8 920 271 7 550 165 366 773 29 Николай Токарев Транснефть ↑17 694 703 2 116 139 611 518 30 Борис Листов Россельхозбанк ↑8 631 637 3 227 67 067 527 31 Леонид Михельсон Новатэк ↑2 606 655 3 632 125 944 094 32 Сулейман Керимов Полиметалл, Нафта-Москва ↓4 606 160 6 182 117 935 762 33 Михаил Гуцериев Сафмар ↓1 566 130 4 698 74 441 655 34 Владимир Евтушенков АФК "Система" ↑5 565 114 3 228 89 401 873 35 Михаил Фридман Альфа-Групп ↓8 496 277 3 513 90 424 746 36 Вагит Алекперов Лукойл = 476 164 5 438 95 317 141 37 Владимир Пястолов ФПК ↑3 439 536 1 085 40 929 267 38 Кирилл Липа Трансмашхолдинг ↑6 400 431 1 399 76 794 072 39 Георгий Горшков ВТБ ↓10 390 253 4 333 113 176 696 40 Виктор Рашников ММК ↑1 368 842 4 348 51 891 482 41 Владимир Верхошинский Альфа-банк -* 363 467 2 556 172 334 338 42 Игорь Рыбаков Технониколь -* 346 845 1 659 67 803 496 43 Хачатур Помбухчан МегаФон -* 338 461 4 553 71 039 155 44 Геннадий Тимченко Трансойл ↓13 303 319 3 041 83 414 675 45 Олег Коржов Полипластик -* 290 427 947 30 721 976 46 Наиль Маганов Татнефть ↑4 268 611 1 986 44 117 496 47 Петр Авен Альфа-Групп ↓17 263 751 1 781 60 821 711 48 Владимир Лисин НЛМК ↓6 224 965 3 797 96 295 548 49 Аркадий Ротенберг Мостотрест = 219 982 1 692 52 557 324 50 Дмитрий Мазепин Уралхим ↓13 198 264 1 409 131 738 930

-* не был представлен в рейтинге за 2025 год