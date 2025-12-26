Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев занял первую строчку рейтинга самых заметных персон бизнеса в российских медиа в 2025 году, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН-Интерфакс.
Кирилл Дмитриев широко упоминался в СМИ в связи с новым назначением — специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Он продолжит развивать партнерские отношения как со странами Глобального юга, так и с государствами Запада, в том числе США, сохранив текущую должность руководителя РФПИ. Кроме этого, Кирилл Дмитриев вошел в состав российской делегации на саммите на Аляске, а в октябре выступил с инициативой строительства тоннеля на Аляску, носящего имя президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
На второй строчке рейтинга расположился глава "Росатома" Алексей Лихачев, который в ноябре этого года провел встречу с председателем Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси в Калининграде. Основной темой встречи стала ситуация вокруг ЗАЭС, а также были затронуты вопросы обеспечения международной ядерной безопасности и сотрудничества. Кроме этого, в рамках "Всемирной атомной недели" Алексей Лихачев подчеркнул готовность "Росатома" обеспечить Эфиопию устойчивой энергией, пообещав удовлетворить потребности растущей экономики.
На третьем месте — глава Сбера Герман Греф. Выступая на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ-2025, он заявил, что текущий курс российского рубля "далек от равновесия" по отношению к американской валюте. Кроме этого, в ноябре состоялась встреча Владимира Путина и Германа Грефа, в рамках которой глава Сбера сообщил о завершении выплат рекордных дивидендов в августе — 787 млрд рублей.
Далее идет генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. СМИ много писали о его прибытии в США для встречи с главой NASA — руководители космических ведомств провели встречу впервые за восемь лет. Кроме этого, Дмитрий Баканов встретился с экипажем Crew Dragon, в состав которого входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов.
Замыкает пятерку самых заметных деловых персон глава "Ростеха" Сергей Чемезов, который сообщил, что предприятия госкорпорации производят 80% вооружения, используемого на СВО. Кроме этого, "Ростех" представил десятки образцов российской авиационной техники на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.
|N
|Персона
|Структура
|Изменение позиций к 2024 году
|Индекс заметности
|Упоминания в СМИ
|Охват
|1
|Кирилл Дмитриев
|РФПИ
|↑22
|31 000 268
|116 913
|337 792 197
|2
|Алексей Лихачев
|Росатом
|↓1
|15 351 370
|44 443
|296 376 131
|3
|Герман Греф
|Сбер
|↓1
|9 363 023
|47 361
|363 064 398
|4
|Дмитрий Баканов
|Роскосмос
|-*
|8 180 176
|31 715
|267 748 952
|5
|Сергей Чемезов
|Ростех
|↑2
|5 625 167
|28 153
|265 933 761
|6
|Максим Соколов
|АвтоВАЗ
|↓2
|4 492 115
|22 402
|231 922 725
|7
|Олег Белозеров
|РЖД
|↓2
|4 485 317
|17 614
|291 603 387
|8
|Андрей Костин
|ВТБ
|=
|3 935 959
|28 275
|389 510 280
|9
|Татьяна Бакальчук
|Вайлдберриз
|↓3
|3 866 824
|20 435
|224 811 229
|10
|Алексей Миллер
|Газпром
|=
|3 480 838
|24 379
|265 920 269
|11
|Светлана Чупшева
|АСИ
|↑1
|3 398 732
|18 052
|181 434 332
|12
|Александр Ведяхин
|Сбер
|↑2
|2 950 111
|13 434
|148 373 274
|13
|Александр Исаевич
|Корпорация МСП
|↓2
|2 799 514
|30 297
|63 661 638
|14
|Игорь Сечин
|Роснефть
|↓5
|2 769 959
|9 347
|238 779 517
|15
|Виталий Мутко
|ДОМ.РФ
|=
|2 555 114
|11 406
|237 053 288
|16
|Игорь Шувалов
|ВЭБ.РФ
|↑2
|2 350 052
|11 403
|241 475 513
|17
|Сергей Александровский
|Аэрофлот
|↑9
|2 260 644
|7 383
|244 571 631
|18
|Александр Дюков
|Газпром нефть
|↓5
|2 191 785
|10 269
|176 546 703
|19
|Сергей Галицкий
|Магнит
|=
|2 061 836
|11 238
|173 984 860
|20
|Олег Дерипаска
|Русал
|↓4
|2 031 353
|16 331
|224 812 064
|21
|Сергей Когогин
|КАМАЗ
|↑3
|1 496 985
|7 978
|174 264 215
|22
|Владимир Потанин
|Норильский никель
|↓5
|1 419 506
|10 489
|253 415 877
|23
|Петр Фрадков
|ПСБ
|↓1
|1 276 247
|3 909
|161 147 896
|24
|Алексей Мордашов
|Северсталь
|↑1
|1 200 240
|9 031
|193 621 992
|25
|Дмитрий Пьянов
|ВТБ
|-*
|1 105 833
|21 653
|201 629 317
|26
|Андрей Гурьев
|ФосАгро
|↑9
|1 099 653
|3 398
|176 385 694
|27
|Михаил Осеевский
|Ростелеком
|↓6
|1 016 138
|5 252
|199 011 952
|28
|Алишер Усманов
|USM
|↓8
|920 271
|7 550
|165 366 773
|29
|Николай Токарев
|Транснефть
|↑17
|694 703
|2 116
|139 611 518
|30
|Борис Листов
|Россельхозбанк
|↑8
|631 637
|3 227
|67 067 527
|31
|Леонид Михельсон
|Новатэк
|↑2
|606 655
|3 632
|125 944 094
|32
|Сулейман Керимов
|Полиметалл, Нафта-Москва
|↓4
|606 160
|6 182
|117 935 762
|33
|Михаил Гуцериев
|Сафмар
|↓1
|566 130
|4 698
|74 441 655
|34
|Владимир Евтушенков
|АФК "Система"
|↑5
|565 114
|3 228
|89 401 873
|35
|Михаил Фридман
|Альфа-Групп
|↓8
|496 277
|3 513
|90 424 746
|36
|Вагит Алекперов
|Лукойл
|=
|476 164
|5 438
|95 317 141
|37
|Владимир Пястолов
|ФПК
|↑3
|439 536
|1 085
|40 929 267
|38
|Кирилл Липа
|Трансмашхолдинг
|↑6
|400 431
|1 399
|76 794 072
|39
|Георгий Горшков
|ВТБ
|↓10
|390 253
|4 333
|113 176 696
|40
|Виктор Рашников
|ММК
|↑1
|368 842
|4 348
|51 891 482
|41
|Владимир Верхошинский
|Альфа-банк
|-*
|363 467
|2 556
|172 334 338
|42
|Игорь Рыбаков
|Технониколь
|-*
|346 845
|1 659
|67 803 496
|43
|Хачатур Помбухчан
|МегаФон
|-*
|338 461
|4 553
|71 039 155
|44
|Геннадий Тимченко
|Трансойл
|↓13
|303 319
|3 041
|83 414 675
|45
|Олег Коржов
|Полипластик
|-*
|290 427
|947
|30 721 976
|46
|Наиль Маганов
|Татнефть
|↑4
|268 611
|1 986
|44 117 496
|47
|Петр Авен
|Альфа-Групп
|↓17
|263 751
|1 781
|60 821 711
|48
|Владимир Лисин
|НЛМК
|↓6
|224 965
|3 797
|96 295 548
|49
|Аркадий Ротенберг
|Мостотрест
|=
|219 982
|1 692
|52 557 324
|50
|Дмитрий Мазепин
|Уралхим
|↓13
|198 264
|1 409
|131 738 930
-* не был представлен в рейтинге за 2025 год
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Методика
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 82 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: 2025 год.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 26.12.2025.