Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года
Кирилл Дмитриев
Фото: Сергей Булкин/РИА Новости

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев занял первую строчку рейтинга самых заметных персон бизнеса в российских медиа в 2025 году, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН-Интерфакс.

Кирилл Дмитриев широко упоминался в СМИ в связи с новым назначением — специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Он продолжит развивать партнерские отношения как со странами Глобального юга, так и с государствами Запада, в том числе США, сохранив текущую должность руководителя РФПИ. Кроме этого, Кирилл Дмитриев вошел в состав российской делегации на саммите на Аляске, а в октябре выступил с инициативой строительства тоннеля на Аляску, носящего имя президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

На второй строчке рейтинга расположился глава "Росатома" Алексей Лихачев, который в ноябре этого года провел встречу с председателем Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси в Калининграде. Основной темой встречи стала ситуация вокруг ЗАЭС, а также были затронуты вопросы обеспечения международной ядерной безопасности и сотрудничества. Кроме этого, в рамках "Всемирной атомной недели" Алексей Лихачев подчеркнул готовность "Росатома" обеспечить Эфиопию устойчивой энергией, пообещав удовлетворить потребности растущей экономики.

На третьем месте — глава Сбера Герман Греф. Выступая на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ-2025, он заявил, что текущий курс российского рубля "далек от равновесия" по отношению к американской валюте. Кроме этого, в ноябре состоялась встреча Владимира Путина и Германа Грефа, в рамках которой глава Сбера сообщил о завершении выплат рекордных дивидендов в августе — 787 млрд рублей.

Далее идет генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. СМИ много писали о его прибытии в США для встречи с главой NASA — руководители космических ведомств провели встречу впервые за восемь лет. Кроме этого, Дмитрий Баканов встретился с экипажем Crew Dragon, в состав которого входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов.

Замыкает пятерку самых заметных деловых персон глава "Ростеха" Сергей Чемезов, который сообщил, что предприятия госкорпорации производят 80% вооружения, используемого на СВО. Кроме этого, "Ростех" представил десятки образцов российской авиационной техники на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

NПерсонаСтруктураИзменение позиций к 2024 годуИндекс заметностиУпоминания в СМИОхват
1Кирилл ДмитриевРФПИ↑2231 000 268116 913337 792 197
2Алексей ЛихачевРосатом↓115 351 37044 443296 376 131
3Герман ГрефСбер↓19 363 02347 361363 064 398
4Дмитрий БакановРоскосмос-*8 180 17631 715267 748 952
5Сергей ЧемезовРостех↑25 625 16728 153265 933 761
6Максим СоколовАвтоВАЗ↓24 492 11522 402231 922 725
7Олег БелозеровРЖД↓24 485 31717 614291 603 387
8Андрей КостинВТБ=3 935 95928 275389 510 280
9Татьяна БакальчукВайлдберриз↓33 866 82420 435224 811 229
10Алексей МиллерГазпром=3 480 83824 379265 920 269
11Светлана ЧупшеваАСИ↑13 398 73218 052181 434 332
12Александр ВедяхинСбер↑22 950 11113 434148 373 274
13Александр ИсаевичКорпорация МСП↓22 799 51430 29763 661 638
14Игорь СечинРоснефть↓52 769 9599 347238 779 517
15Виталий МуткоДОМ.РФ=2 555 11411 406237 053 288
16Игорь ШуваловВЭБ.РФ↑22 350 05211 403241 475 513
17Сергей АлександровскийАэрофлот↑92 260 6447 383244 571 631
18Александр ДюковГазпром нефть↓52 191 78510 269176 546 703
19Сергей ГалицкийМагнит=2 061 83611 238173 984 860
20Олег ДерипаскаРусал↓42 031 35316 331224 812 064
21Сергей КогогинКАМАЗ↑31 496 9857 978174 264 215
22Владимир ПотанинНорильский никель↓51 419 50610 489253 415 877
23Петр ФрадковПСБ↓11 276 2473 909161 147 896
24Алексей МордашовСеверсталь↑11 200 2409 031193 621 992
25Дмитрий ПьяновВТБ-*1 105 83321 653201 629 317
26Андрей ГурьевФосАгро↑91 099 6533 398176 385 694
27Михаил ОсеевскийРостелеком↓61 016 1385 252199 011 952
28Алишер УсмановUSM↓8920 2717 550165 366 773
29Николай ТокаревТранснефть↑17694 7032 116139 611 518
30Борис ЛистовРоссельхозбанк↑8631 6373 22767 067 527
31Леонид МихельсонНоватэк↑2606 6553 632125 944 094
32Сулейман КеримовПолиметалл, Нафта-Москва↓4606 1606 182117 935 762
33Михаил ГуцериевСафмар↓1566 1304 69874 441 655
34Владимир ЕвтушенковАФК "Система"↑5565 1143 22889 401 873
35Михаил ФридманАльфа-Групп↓8496 2773 51390 424 746
36Вагит АлекперовЛукойл=476 1645 43895 317 141
37Владимир ПястоловФПК↑3439 5361 08540 929 267
38Кирилл ЛипаТрансмашхолдинг↑6400 4311 39976 794 072
39Георгий ГоршковВТБ↓10390 2534 333113 176 696
40Виктор РашниковММК↑1368 8424 34851 891 482
41Владимир ВерхошинскийАльфа-банк-*363 4672 556172 334 338
42Игорь РыбаковТехнониколь-*346 8451 65967 803 496
43Хачатур ПомбухчанМегаФон-*338 4614 55371 039 155
44Геннадий ТимченкоТрансойл↓13303 3193 04183 414 675
45Олег КоржовПолипластик-*290 42794730 721 976
46Наиль МагановТатнефть↑4268 6111 98644 117 496
47Петр АвенАльфа-Групп↓17263 7511 78160 821 711
48Владимир ЛисинНЛМК↓6224 9653 79796 295 548
49Аркадий РотенбергМостотрест=219 9821 69252 557 324
50Дмитрий МазепинУралхим↓13198 2641 409131 738 930

-* не был представлен в рейтинге за 2025 год

СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Методика

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 82 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: 2025 год.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 26.12.2025.

