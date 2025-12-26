Поиск

ФТС на текущий момент перечислила в бюджет 97% от плана на год

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба к настоящему моменту перечислила в бюджет 5 трлн 787 млрд рублей, что составляет 97% от плана на год, сообщила ФТС.

"Негативными факторами стали снижение объема ввоза товаров и курс валют. Тем не менее, по состоянию на сегодняшний день плановое задание выполнено на 97%, что составило 5 трлн 787 млрд рублей", - отметили в ФТС.

Плановое задание для ФТС по перечислениям в бюджет на 2025 год составляет 5 трлн 965,9 млрд рублей, сообщалось в октябре.

В марте этого года Минфин озвучивал значительно более высокие цифры по плановому заданию для ФТС на 2025 год. "Плановое задание для ФТС по поступлениям в федеральный бюджет таможенных и иных платежей в 2025 г. составляет более 8 трлн рублей", - сказали в марте в пресс-службе Минфина.

За 2024 год ФТС перечислила в бюджет 7 трлн 349 млрд рублей, что на 11% больше, чем в 2023 году.

