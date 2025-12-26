Поиск

Росстат отметил рост зарплат в октябре на 6,1% в реальном выражении

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В России рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в октябре 2025 года составил 6,1% в годовом выражении после повышения на 4,7% в сентябре, на 3,8% в августе, на 6,6% в июле, на 5,1% в июне, на 4,2% в мае, на 4,6% в апреле, на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе, сообщил Росстат.

За январь-октябрь 2025 года зарплаты в реальном выражении увеличились на 4,7% по сравнению с первыми десятью месяцами 2024 года.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в номинальном выражении в октябре 2025 года составила 99 тыс. 707 руб., увеличившись на 14,3% по сравнению с октябрем 2024 года.

В 2024 году реальный размер средней заработной платы вырос на 9,7% после повышения на 8,2% в 2023 году.

Динамика зарплат в 2025 году складывается выше ожиданий.

По прогнозу Минэкономразвития от сентября, рост реальных заработных плат в стране в 2025 году ожидается на уровне 3,4%, в 2026 году - 2,4%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по росту реальных зарплат на 2025 год предполагает их увеличение на 3,8%, на 2026 год - на 2,8%.

