Безработица в РФ в ноябре опустилась до августовских 2,1% после 2,2% в сентябре и октябре

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Безработица в России в ноябре 2025 года составила 2,1%, что соответствует историческому минимуму (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), сообщил в пятницу Росстат.

Показатель уже опускался на этот уровень в августе 2025 года, после этого безработица повысилась до 2,2% в сентябре и оставалась такой же в октябре.

Ранее, в мае-июле, безработица в РФ также держалась на уровне 2,2%, в марте и апреле равнялась 2,3%, в январе-феврале – 2,4%, с октября по декабрь прошлого года она сохранялась на уровне 2,3%.

Общая численность безработных в России в ноябре 2025 года была равна 1 млн 636 тыс. человек, что на 21 тыс. меньше, чем в октябре.



