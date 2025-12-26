Поиск

Росстат оценил урожай зерна в 2025 году в 139,4 млн тонн в чистом весе

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году, по предварительным данным, собрала 139,4 млн тонн зерна в чистом весе, сообщил Росстат.

Это показатель по хозяйствам всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства).

В 2024 году в стране было собрано 125,9 млн тонн зерна.

Урожай подсолнечника составил 17 млн тонн (16,9 млн тонн в 2024 году), сахарной свеклы - 43,6 млн тонн (45,1 млн тонн), картофеля - 19,5 млн тонн (17,8 млн тонн), овощей - 13,8 млн тонн (13,9 млн тонн).

"В текущем году зерна намолочено на 10,7% больше, чем в предыдущем году, семян подсолнечника получено больше на 0,6%, сахарной свеклы - меньше на 3,3%. Сбор картофеля увеличился на 9,4%, сбор овощей уменьшился на 0,9%", - говорится в сообщении.

Как и в предыдущие годы, основная доля зерна (69,5%), сахарной свеклы (89,2%) и подсолнечника (58,8%) выращена в сельхозорганизациях, картофеля (56,6%) и овощей (47,0%) - в хозяйствах населения. В крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 29,3% от общего урожая зерна, семян подсолнечника - 40,8%, сахарной свеклы - 10,8%, картофеля - 17%, овощей - 24%.

Росстат также сообщил, что под урожай 2026 года озимые на зерно в сельхозорганизациях на 1 декабря 2025 года посеяны на 10,9 млн га, что на 2,8% меньше, чем в предыдущем году. Зябь вспахана на 16,8 млн га против 18,4 млн га на эту же дату в 2024 году.

