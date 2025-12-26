Объем отгрузки компьютеров и электроники в ноябре вырос на 10,6% г/г

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В России в ноябре 2025 года объем отгруженной продукции производителей компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился на 10,6% по сравнению с ноябрем 2024 года, сообщает Росстат.

По сравнению с октябрем 2025 года объем отгрузки в ноябре снизился на 2,7%.

В денежном выражении этот показатель в ноябре составил 414,8 млрд рублей.

В январе-ноябре объем отгрузки увеличился на 23,9% по сравнению с аналогичным показателем за 11 месяцев 2024 года.

При этом оборот производителей компьютеров и электроники в ноябре снизился на 3,5% в годовом измерении.

По сравнению с октябрем 2025 года оборот этих организаций в ноябре снизился на 2,5%.

В денежном выражении оборот составил в ноябре 394,8 млрд рублей.

В январе-ноябре оборот производителей компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.