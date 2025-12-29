Поиск

Рубль утром дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после роста

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль корректируется вниз на снижении спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров.

В предыдущие дни они активно продавали валюту под налоговые выплаты декабря, что привело к укреплению рубля. В понедельник они перечисляют в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,077 руб. (+4,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 3,21 коп. выше уровня действующего официального курса.

Новость дополняется

