ВТБ заявил об устранении проблем в работе своих сервисов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Клиенты банка ВТБ испытывали трудности при оплате картами банка, свидетельствуют данные сервиса detector404.ru. Банк сообщил, что устранил неполадки.

Кроме того, на проблемы при оплате жаловались клиенты Сбербанка.

Телеграм-канал платежной системы "Мир" сообщил, что сбой произошел на стороне одного из банков: "Возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена таких операций. Ситуация не носит массовый характер и никак не влияет на сохранность средств. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно".

В пресс-службе ВТБ агентству "Интерфакс" сообщили, что сегодня днем часть клиентов банка могла столкнуться с ограничениями в работе "ВТБ Онлайн", а также банкоматов и карт.

"В настоящий момент все системы работают штатно, неполадки устранены. В ближайшее время по отклоненным операциям пользователям автоматически вернутся средства. Мы приносим нашим клиентам извинения за возникшие неудобства. Системы банка настроены на устранение подобных ситуаций максимально быстро", - заявили в ВТБ.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что на стороне банка сбоя нет.