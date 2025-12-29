Поиск

Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - На торгах в понедельник на "Московской бирже" рубль подешевел к юаню в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни.

К 19:00 юань подорожал на 6,5 копейки, до 11,101 рубля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 30 декабря на 24,57 копейки, до 77,4466 рубля, и увеличил курс евро на 27,09 копейки, до 91,4775 рубля.

Давление на котировки рубля оказало снижение спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров. В предыдущие дни они активно продавали валюту под налоговые выплаты декабря, так как в понедельник перечисляли в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

Рубль в понедельник перешел к коррекционному ослаблению по отношению к юаню, при этом китайская валюта осталась в нижней половине диапазона 11-11,5 рублей, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

По словам эксперта, в понедельник прошел пик налоговых выплат, что снизило предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Плюс к этому часть инвесторов могла перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в иностранных валютах в преддверии длинных выходных.

"Учитывая эти факторы, а также снижение активности на рынках в преддверии новогодних каникул, ожидаем дальнейших попыток пары юань/рубль отыграть часть потерь предыдущей недели. При этом китайская валюта, скорее всего, останется в нижней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 рублей", - пишет Зварич в материале ПСБ.

Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 78-80 рублей/$1 и 91-93 рубля за евро, соответственно, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

Эксперт отмечает, что на российском рынке относительное затишье в преддверии новогодних праздников.

Тем временем, обращает внимание он, популярным американским агентством рубль был признан самой крепкой валютой в уходящем году, продемонстрировав укрепление на 45% за год и войдя в топ-5 самых прибыльных мировых активов после драгметаллов.

Также Тимошенко отмечает, что в числе оптимистичных для энергетического, а вместе с ним и валютного рынков находится новость о договоренности по продлению поставок российского газа в Сербию до конца марта следующего года.

Участники рынка анализируют новости на тему урегулирования российско-украинского конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров вечером в понедельник сообщил, что в ночь на 29 декабря была совершена попытка атаковать резиденцию президента в Новгородской области с помощью БПЛА. По его словам, переговорная позиция России в свете этой попытки будет пересмотренаФ.

Президент США Дональд Трамп в понедельник провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили ситуацию на Украине, сообщили в Белом доме. "Президент Трамп завершил позитивный разговор с президентом Путиным об Украине", - написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети.

В воскресенье состоялись переговоры между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что добился "большого прогресса" в переговорах с Зеленским. По его словам, во время встречи они "обсудили все аспекты мирного соглашения", стороны стали "намного ближе (к достижению урегулирования на Украине - ИФ)".

Трамп также отметил, что намерен продолжить контакты с украинским президентом в понедельник и в течение ближайших двух недель.

Кроме того, Трамп сообщил, что пока рано говорить о том, как будут использованы замороженные российские активы при украинском урегулировании. "Это еще не решено", - сказал он.

До встречи с Зеленским американский президент провел "продуктивный" телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным. Разговор, длившийся больше часа, был организован по инициативе США, чтобы обсудить возможности урегулирования украинского конфликта, сообщили в Кремле.

Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник. Поддержку котировкам оказывает информация об отсутствии серьезного прогресса при урегулировании российско-украинского конфликта.

К 19:00 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,34%, до $62,06 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,56%, до $58,19 за баррель.

С начала года Brent подешевела на 19%, WTI - на 21% на опасениях увеличения излишка предложения топлива на мировом рынке. Это худшая динамика с 2020 года.

Министерство энергетики США отложило на неопределенный срок планировавшуюся на 18:30 по Москве публикацию данных об изменении запасов нефти и продуктов нефтепереработки, которая и так была ранее перенесена с прошлой недели из-за праздников. Причин очередного переноса Минэнерго не уточняет, однако обещает уведомить о новом времени публикации не позднее чем за час.

Участники рынка также продолжают следить за ситуацией вокруг российско-украинского конфликта и его урегулирования.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 декабря повысилась на 2 базисных пункта - до 15,85% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца в понедельник опустились на 2 базисных пункта - до 16,15% и 16,64% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 3 базисных пункта и составила 18% годовых.

Brent WTI Банк России Минэнерго США Мосбиржа Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" и Литва договорились о транзите газа в Калининград до конца 2030 года

Инвестпрограмма РЖД на 2026 год утверждена в объеме на 20% ниже 2025 года

Правила покупки ЦФА "квалами" и "неквалами" изменятся в начале 2026 года

Транспортная субсидия для экспортеров ННЭ в 2026 году не превысит 11% от стоимости товара

Банк России фиксирует ускорение роста экономики в IV квартале с учетом сезонности

Клиенты ВТБ жалуются на сбои при оплате картами банка

Brent подорожала до $61,82 за баррель

Число корпоративных банкротств в США в 2025 году достигло рекорда за 15 лет

 Число корпоративных банкротств в США в 2025 году достигло рекорда за 15 лет

Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов впервые с сентября

Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

 Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8013 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });