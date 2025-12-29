Промпроизводство в Индии в ноябре выросло максимально более чем за два года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Индии в ноябре объем промышленного производства вырос на 6,7% в годовом исчислении, сообщило Министерство статистики страны.

Это максимальное повышение с октября 2023 года.

Аналитики в среднем ожидали роста всего на 2,5%, сообщает Trading Economics.

Октябрьский подъем был пересмотрен до 0,5% с 0,4%.

Объемы производства в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце увеличились на 8% после роста на 2% в октябре.

Выпуск горнодобывающей отрасли повысился на 5,4% после спада на 1,8% месяцем ранее. Выработка электроэнергии сократилась на 1,5% (-6,9% в октябре).