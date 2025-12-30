Поиск

Российские аналитики ожидают среднюю цену барреля Brent в 2026 г. на уровне $63

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Средняя цена нефти марки Brent в 2026 году может составить $63 за баррель, Urals - $50 за баррель, свидетельствуют данные консенсус-прогноза "Интерфакса", составленного на основе оценок аналитиков российских банков и инвесткомпаний.

По итогам уходящего года средняя стоимость Brent составит около $68-69 за баррель, что на $10 ниже, чем ее средняя цена в 2024 году. Снижение котировок спровоцировало весеннее решение ОПЕК+ о сворачивании добровольных сокращений добычи, а также рост производства нефти в США и ряде латиноамериканских стран. Эти факторы стали причинами формирования на мировом рынке профицита нефти, однако его поглощение рядом стран (прежде всего, Китаем) для восполнения стратегических запасов препятствовало более активному снижению цен. К концу года Brent торгуется в коридоре $60-63 за баррель.

Аналитики отмечают, что баланс спроса и предложения остается одним из основных факторов, который будет определять динамику нефтяных котировок в следующем году. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), профицит нефти на мировом рынке по итогам текущего года составляет около 2,4 млн баррелей в сутки, в следующем он вырастет чуть более чем 4 млн баррелей в сутки.

В свою очередь, в ОПЕК заявляли, что не ожидают избытка предложения в следующем году, а участники сделки ОПЕК+ сохраняют за собой возможности по балансировке рынка за счет приостановки или отмены возврата ранее добровольно сокращенных объемов нефти.

"Рынок пока далек от равновесия, и возвращение к устойчивому росту цен затягивается. Во втором квартале ОПЕК+, вероятно, продолжит реализовывать инициативу по возвращению на рынок 1,65 млн баррелей в сутки (пока пройдено четверть пути). На этом фоне мы полагаем, что на равновесный уровень цен на мировой рынок выйдет не раньше 2027 года", - пишут аналитики "БКС Мир инвестиций".

Прогнозируемый уровень цен для российской марки Urals предполагает сохранение устойчивого дисконта к Brent. При этом аналитики ожидают, что по мере ослабления санкционного режима спред будет сокращаться, и к концу следующего года дисконт достигнет в среднем $13 за баррель против $22-24 за баррель на сегодняшний день.

Прогноз цены Brent в 2026г, $/барр.Прогноз цены Urals в 2026г (для учета налогообложения), $/барр.
Цифра брокер6555
Ренессанс Капитал6553
ИБ "Синара"6550
Финам6451,5
БКС Мир инвестиций6352
Т-Инвестиции6350
Альфа-банк6250,5
ПСБ6248
Эйлер АТ6247
Совкомбанк6147
КОНСЕНСУС6350
Минэкономразвития7050
Urals Brent
