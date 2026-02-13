Дмитриев в Женеве проведет переговоры с представителями США

В состав делегации на трехсторонней встрече с Украиной он не войдет

Кирилл Дмитриев Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев проведет переговоры с делегацией США в Женеве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Спецпредставитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев, возглавляющий российскую часть рабочей группы Россия-США по экономическим вопросам, в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "Дмитриев сфокусирован на восстановлении отношений России и США и, как и ранее, не будет входить в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной".