Вашингтон и Тегеран могут обсудить доступ США к редкоземам, нефти и газу Ирана

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - На переговорах в Женеве во вторник Тегеран и Вашингтон могут обсудить в рамках потенциального соглашения возможность предоставления США доступа к природным ресурсам Ирана как экономического стимула для предотвращения американского нападения, передает CNN.

По данным источников телеканала, в прошлом году в ходе нескольких раундов американо-иранских переговоров обсуждались деловые сделки, которые могли бы быть заключены в связке с ядерным соглашением, включая "предоставление США привилегированного доступа к разработке иранских нефтяных, газовых и редкоземельных ресурсов".

"Ожидается, что эта тема будет поднята снова", - сообщил один из собеседников CNN.

Таким образом, отмечает телеканал, иранское правительство может попытаться предотвратить нападение США при помощи экономических стимулов, а изначальные жесткие позиции сторон на переговорах могут и измениться.

Между тем арабские страны Персидского залива глубоко обеспокоены тем, что военные действия США могут дестабилизировать регион.

По данным источников телеканала, они лоббируют отсрочку военных действий, чтобы дать дипломатии больше времени.

"Все выступают против удара", - заявил CNN дипломат из региона, подчеркнув, что единственной ближневосточной страной, призывающей США к нападению на Иран, остается Израиль.

CNN обращает внимание, что на фоне предстоящих переговоров США продолжают значительно наращивать воздушные и военно-морские силы на Ближнем Востоке.

По данным источников телеканала, эти силы находятся там "как для устрашения Тегерана, так и для обеспечения возможности ударов по стране в случае провала переговоров по ядерной программе".

По словам американского чиновника, США также продолжают поставлять на Ближний Восток системы ПВО, а нескольким дислоцированным в регионе американским подразделениям, уоторык ожидалиротации в ближайшие недели, были продлены приказы о размещении.

Кроме того, согласно данным сервиса отслеживания полетов, за последние недели десятки американских военно-транспортных самолетов доставили оборудование из США в Иорданию, Бахрейн и Саудовскую Аравию. В регион в целом же было совершено более 250 грузовых рейсов из США, обращает внимание телеканал.

Как сообщалось, США и Иран проведут во вторник в Женеве второй раунд переговоров по ядерной проблеме.

Американскую сторону возглавит спецпосланник президента США Стив Уиткофф, иранскую сторону представит глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Оман выполняет функции посредника в контактах Вашингтона и Тегерана.

Предыдущий раунд переговоров между Ираном и США состоялся в Омане ранее в феврале, стороны договорились о продолжении переговорного процесса.

Еще до начала нынешней серии переговоров США настаивали на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Однако по словам главы МИД Ирана, прошедшие в Омане переговоры ограничились обсуждением ядерного вопроса. Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил США.

В понедельник ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) начали учения в Ормузском проливе, нацеленные, в частности, на рассмотрение сценариев ответных военных действий перед лицом возможных угроз безопасности и военных угроз в районе Ормузского пролива.

В 2025 году, после возвращения Трампа к власти, Иран и США провели серию переговоров, но не смогли найти компромисс по ядерной проблеме. После этого США при поддержке Израиля нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам. По утверждению Трампа, их удалось полностью уничтожить.