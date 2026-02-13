Росморречфлот получит 5,8 млрд рублей на локализацию последствий разлива мазута в Черном море

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правительство в 2026 году выделит Федеральному агентству морского и речного транспорта дополнительные средства на ликвидацию последствий крушения танкеров в Керченском проливе, сообщает сайт правительства.

В 2026 году Росморречфлоту из резервного фонда правительства будет выделено 5,836 млрд рублей на финансовое обеспечение неотложных работ по локализации зон чрезвычайной ситуации в местах затопления частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

В 2025 году на авансирование работ по изготовлению и установке защитных сооружений правительство направило 2,2 млрд рублей. Работы включают подготовку корпусов танкеров для демонтажа отдельных частей затонувших фрагментов, а также проектирование, изготовление и установку трех защитных сооружений (коффердамов). Один из трех защитных коффердамов, предназначенных для изоляции затонувших частей танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212", был установлен в 2025 декабре прошлого года.

Два танкера затонули в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, произошел разлив топлива. При крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. Часть мазута выбросило на побережье в районе Анапы и ее пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.