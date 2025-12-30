Поиск

Силуанов ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2025 г. в рамках плановых 2,6% ВВП

Силуанов ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2025 г. в рамках плановых 2,6% ВВП
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2025 года в границах планового показателя - 2,6% ВВП. Об этом он сообщил в интервью "России 24".

Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП, весенними поправками он был увеличен до 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП, а осенними - до 5,737 трлн рублей, или 2,6% ВВП. В январе-ноябре, по предварительным данным, бюджет был исполнен с дефицитом 4,276 трлн рублей, или 2% ВВП.

Также министр отметил, что темп роста российской экономики в текущем году будет на уровне около 1%.

"Мы в этом году ожидаем динамику экономического развития на уровне около 1% ВВП, темпы роста. В предыдущие годы этот показатель был более 4%. ЦБ стал проводить более жесткую денежно-кредитную политику в текущем году и, действительно, это привело к тому, что мы в плановом порядке видим замедление и динамики экономического развития, что должно привести, начиная со следующего года, к устойчивым, сбалансированным темпам роста", - сказал он.

Силуанов также сообщил, что ожидает прирост поступления НДФЛ в федеральный бюджет в 2025 году более чем на 400 млрд рублей. Доходы от НДФЛ по ставке 13% направляются в бюджеты регионов и муниципалитетов, в федеральный бюджет зачисляется дополнительная часть от прогрессивных ставок.

"В целом по сравнению с уровнем прошлого года НДФЛ прирастет более чем на 400 млрд рублей и достигнет общий объем порядка 750 млрд рублей. Прирост будет достигнут и за счет доходов от налогообложения депозитных выплат, то есть доходы от депозитов, ставки высокие. Мы порядка 200 млрд рублей получим в текущем году прироста от этого вида доходов", - пояснил он.

Хроника 03 июня 2024 года – 30 декабря 2025 года Бюджет РФ
Антон Силуанов Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada до 1,9%, в среднем - на 0,5%

 "АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada до 1,9%, в среднем - на 0,5%

Аэропорт Домодедово планируют выставить на открытый аукцион в начале 2026 года

Силуанов ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2025 г. в рамках плановых 2,6% ВВП

 Силуанов ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2025 г. в рамках плановых 2,6% ВВП

Уолл-стрит закрылась в минусе

 Уолл-стрит закрылась в минусе

Кабмин утвердил строительство новых мощностей для покрытия энергодефицита в Москве и на Юге РФ

"Газпром" и Литва договорились о транзите газа в Калининград до конца 2030 года

Инвестпрограмма РЖД на 2026 год утверждена в объеме на 20% ниже 2025 года

Правила покупки ЦФА "квалами" и "неквалами" изменятся в начале 2026 года

Транспортная субсидия для экспортеров ННЭ в 2026 году не превысит 11% от стоимости товара

Банк России фиксирует ускорение роста экономики в IV квартале с учетом сезонности
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8014 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });