Силуанов ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2025 г. в рамках плановых 2,6% ВВП

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2025 года в границах планового показателя - 2,6% ВВП. Об этом он сообщил в интервью "России 24".

Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП, весенними поправками он был увеличен до 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП, а осенними - до 5,737 трлн рублей, или 2,6% ВВП. В январе-ноябре, по предварительным данным, бюджет был исполнен с дефицитом 4,276 трлн рублей, или 2% ВВП.

Также министр отметил, что темп роста российской экономики в текущем году будет на уровне около 1%.

"Мы в этом году ожидаем динамику экономического развития на уровне около 1% ВВП, темпы роста. В предыдущие годы этот показатель был более 4%. ЦБ стал проводить более жесткую денежно-кредитную политику в текущем году и, действительно, это привело к тому, что мы в плановом порядке видим замедление и динамики экономического развития, что должно привести, начиная со следующего года, к устойчивым, сбалансированным темпам роста", - сказал он.

Силуанов также сообщил, что ожидает прирост поступления НДФЛ в федеральный бюджет в 2025 году более чем на 400 млрд рублей. Доходы от НДФЛ по ставке 13% направляются в бюджеты регионов и муниципалитетов, в федеральный бюджет зачисляется дополнительная часть от прогрессивных ставок.

"В целом по сравнению с уровнем прошлого года НДФЛ прирастет более чем на 400 млрд рублей и достигнет общий объем порядка 750 млрд рублей. Прирост будет достигнут и за счет доходов от налогообложения депозитных выплат, то есть доходы от депозитов, ставки высокие. Мы порядка 200 млрд рублей получим в текущем году прироста от этого вида доходов", - пояснил он.