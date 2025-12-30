Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,5% на старте торгов основной сессии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник корректируется вверх после резкого отката накануне на заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова о пересмотре переговорных позиций России из-за попытки Киева атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов прибавили по 0,5%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2756,68 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1121,31 пункта (+0,5%); лидируют в росте акции "ВК" (+2,1%), "Интер РАО" (+1,8%), "Полюса" (+1,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 декабря, составляет 77,4466 руб. (-24,57 копейки).

Подорожали также акции "АЛРОСА" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "ММК" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,7% "префы"), "Русала" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Северстали" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,8%).

Попытка атаки Киева на резиденцию президента РФ

В ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку атаковать с использованием 91 БПЛА дальнего действия резиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил вечером в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. Все БПЛА были уничтожены средствами ПВО ВС РФ, при этом переговорная позиция России будет пересмотрена в свете попытки Киева атаковать резиденцию президента РФ, добавил он.

"Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты ответных ударов и время их нанесения ВС РФ определены. При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с США. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорные позиции России будут пересмотрены", - сказал он журналистам в Москве.

Президент США Дональд Трамп был шокирован сообщением об атаке Киева на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области и заявил, что не мог предположить такие сумасшедшие действия, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обратил внимание Трампа на то, что сразу после его переговоров в Мар-а-Лаго Киев предпринял такую террористическую атаку. "Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия", - сказал Ушаков.

Атака Киева на резиденцию президента РФ в Новгородской области повлияет на подходы США в контексте работы с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил Ушаков журналистам в понедельник. "И как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава Богу, не давала "Томагавки", - сказал Ушаков.

По словам Ушакова, в Кремле надеются, что в США с пониманием отнесутся к решению РФ пересмотреть переговорную позицию после атаки на госрезиденцию президента РФ. "Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира, но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко", - сказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора Путина и Трампа после переговоров в США с главой Украины Зеленским.

По словам помощника президента РФ, было заявлено, что американцы должны отнестись к этому с пониманием. "С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе", - подчеркнул помощник президента.

Трамп заявил в понедельник, что узнал от Путина о попытке удара по резиденции президента РФ, считает, что такой ход событий был бы негативным и "сейчас не время для таких действий". "Мне такое не нравится", - добавил он.

Оценки аналитиков

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", геополитика мешает росту рынка акций РФ. Инвесторы сначала воодушевленно восприняли сообщения о прогрессе в переговорах между мировыми лидерами по ситуации на Украине, трактуя их как сигнал к скорому урегулированию. Однако к вечеру настроения изменились после заявлений о попытках атак на российские государственные объекты в Новгородской области. Тем не менее рынок остается в состоянии ожидания конкретных шагов по стабилизации обстановки, что удерживает котировки от глубокого падения перед новогодними каникулами.

"Мы полагаем, что в финальную сессию 2025 года во вторник, 30 декабря, активность торгов будет пониженной. Ожидаем движение индекса МосБиржи в диапазоне 2725-2825 пунктов. Инвесторы, скорее всего, продолжат фиксацию прибыли перед длинными новогодними выходными. При отсутствии новых резких геополитических заявлений индексы могут стабилизироваться у достигнутых уровней", - полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич считает, что в начале нового года индекс МосБиржи может тяготеть к отметке 2800 пунктов.

"На сегодня для индекса МосБиржи сохраняем наш целевой диапазон 2740-2810 пунктов. При этом в первые недели января ожидаем развития роста рынка акций с выходом индекса МосБиржи в диапазон 2800-3000 пунктов и тяготением к его верхней границе к середине месяца. Этому могут способствовать поддержка со стороны геополитического фактора и ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ. Несмотря на снижение активности инвесторов в рамках первых январских сессий и даже при отсутствии триггеров для роста рынка в целом, можно ожидать сохранения спроса в отдельных бумагах с сильным фундаментальным бэкграундом", - считает эксперт.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, оптимизм после очередного раунда переговоров лидеров по Украине стал сходить на нет: участники ждут конкретики в отношении заключения мирного соглашения. ЦБ РФ в резюме своего заседания при этом отметил наличие пространства для осторожного смягчения политики в следующем году в условиях текущего снижения инфляции и возможного ее всплеска в начале 2026 года из-за разовых факторов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, рынок акций в понедельник показал повышенную волатильность: днем рынок двигался вверх на фоне последних геополитических событий, однако направление рынка резко изменилось к концу сессии. После переговоров Трампа и Зеленского прозвучали заявления о том, что мир стал "ближе, чем когда-либо", и о существенном прогрессе по ключевым вопросам - этот геополитический сигнал вызвал сильную позитивную реакцию. В моменте индекс МосБиржи превышал отметку 2800 пунктов, но ближе к вечеру, после заявлений Владимира Путина (после совещания Совбеза), рынок скорректировался - индекс МосБиржи снова откатился ниже 2800 пунктов.

Индекс МосБиржи на дневном графике на фоне политических событий не пробил уровень 2800 пунктов и резко скорректировался ниже середины бокового канала 2700-2800 пунктов. Учитывая новостной фон, роль технического анализа в ближайшие пару дней будет слабой. Однако в случае продолжения негатива крепкий уровень 2700 пунктов может попытаться удержать рынок от глубокого падения, считает Лозовой.

В США накануне индексы акций снизились на 0,4-0,5%, инвесторы проявляли осторожность в начале очередной сокращенной в связи с праздниками рабочей недели, сохраняя опасения в отношении завышенности котировок в ИИ-секторе.

Они продолжают следить за ходом украинского урегулирования и ждут публикации во вторник протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого процентные ставки были понижены еще на 25 базисных пунктов.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают в пределах 0,1%).

Объемы промпроизводства в Южной Корее в ноябре выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно опубликованным во вторник официальным данным. В октябре показатель понизился на пересмотренные 4,2%. В годовом выражении промпроизводство сократилось на 1,4% после спада на пересмотренные 8,2% месяцем ранее. Рынок в среднем ожидал подъема на 2,2% месяц к месяцу и на 3% год к году, по данным Trading Economics.

Между тем розничные продажи в стране в прошлом месяце уменьшились на 3,3% по сравнению с октябрем, когда они повысились на пересмотренные 3,6%. Показатель снизился в шестой раз в этом году.

Индекс делового доверия, рассчитываемый Банком Кореи, в декабре остался на ноябрьском уровне в 70 пунктов.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены слабо корректируются после активного роста в начале недели.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $61,76 за баррель (-0,2% и +2,1% в понедельник), февральская цена фьючерса на WTI - $57,93 за баррель (-0,2% и +2,4% накануне). Срок обращения февральских контрактов на Brent истекает с завершением сессии во вторник.

В центре внимания рынка остаются геополитические новости.

Неопределенность перспектив урегулирования российско-украинского конфликта повысилась после сообщений о том, что Украина предприняла попытку атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области. До этих событий Трамп говорил, что США и Украина достигли "большого прогресса" в согласовании мирной сделки.

Накануне глава Белого дома пообещал Ирану серьезные последствия в случае попыток возобновления ядерной программы со стороны Тегерана. "Последствия будут очень серьезными, возможно, даже более серьезными, чем в прошлый раз", - заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Президент США также заявил, что палестинское движение ХАМАС дорого заплатит, если не разоружится "в течение довольно короткого времени".

Несмотря на поддержку, получаемую со стороны опасений относительно стабильности поставок нефти в условиях нарастающей геополитической напряженности, ожидания избытка предложения на рынке в 2026 году привели к снижению цен на нефть почти на 20% с начала текущего года. Это самое сильное падение с 2020 года, отмечает Trading Economics.

Коммерческие запасы нефти в США на позапрошлой неделе увеличились на 405 тыс. баррелей - до 424,8 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 19 декабря, выросли на 2,86 млн баррелей, дистиллятов - на 202 тыс. баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 707 тыс. баррелей.

Доклад Минэнерго вышел после закрытия нефтяного рынка в понедельник с задержкой более чем на шесть часов. Его публикация была перенесена на текущую неделю в связи с Рождеством по григорианскому календарю.