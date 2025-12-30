Кабмин в 2026 г. подготовит перечень госкомпаний, которые будут выходить на фондовый рынок

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ в следующем году сформирует список госкомпаний, которые будут выходить на рынок акционерного капитала, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Министр напомнил, что президент поставил задачу к 2030 году довести капитализацию фондового рынка до 66% ВВП, и без выхода госкомпаний на IPO решить ее невозможно.

"Правительство в следующем году подготовит перечень компаний, которые будут выходить на рынок. И продолжим успешную реализацию выхода на финрынок компаний с госучастием. Этот год говорит о том, что это было интересно", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Компаний со 100%-м госучастием или с большим количеством государственного участия достаточно. По каким-то компаниям государство будет сохранять контрольный пакет, где-то можно реализовать чуть меньше долю с тем, чтобы выйти просто на рынок, посмотреть, сколько стоит, во сколько инвесторы оценивают компанию. Ну и, соответственно, это в любом случае будет приводить к повышению эффективности работы таких компаний. Перечень таких компаний и наименования компаний правительство определит", - отметил министр.

"Если говорить о тех активах, которые мы продаем, то в текущем году мы выполнили наши планы. Цифра (прогноз поступлений - ИФ) называлась порядка 100 млрд рублей привлечения от реализации активов в 2025 году. Мы ее перевыполнили, и оценка текущего года - это 112 млрд рублей. На следующий год планируем остаться в тех же самых параметрах. Во всяком случае, есть что реализовывать, и мы видим потенциал на рынке", - сказал Силуанов, напомнив об успешном примере IPO госкомпании в этом году - размещении "ДОМ.РФ".

В начале декабря президент Владимир Путин поручил правительству сформировать программу первичных и вторичных размещений эмитентов с госучастием, а министерствам - отраслевые планы по выводу на биржу крупных компаний.