ИТОГИ ГОДА: Фондовый рынок на американских горках

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Российский фондовый рынок пережил очередной непростой год в условиях санкционного давления, высокой ключевой ставки и геополитической неопределенности. Отличительной чертой 2025-го при этом стала постоянная смена настроений игроков: от оптимизма в связи с надеждами на скорое урегулирование украинского конфликта, возникшими после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, к пессимистичным оценкам и обратно.

Экстремальная волатильность однако не мешала, а возможно, и помогала рынку переписывать рекорды по отдельным ключевым показателям. Так, число частных инвесторов с брокерскими счетами на "Московской бирже" продолжало активно расти (к концу года почти 40 млн против 35 млн на начало января), а объем торгов - обновлять исторические рекорды, достигнув по итогам января-ноября 1,55 квадрлн рублей (итоговый показатель за весь 2024 год - 1,49 квадрлн).

Объем нетто-взносов физлиц на брокерские счета, согласно данным ЦБ, за третий квартал 2025 года составил 872 млрд руб. (+83% г/г и +52% кв/кв), что стало максимумом с начала наблюдений в 2021 году. Сделки на фондовом рынке Мосбиржи заключали в среднем 3,7 млн физлиц ежемесячно, "СПБ биржи" - 0,8 млн.

Доля российских акций в портфелях физлиц по итогам третьего квартала сократилась до 25% - минимума с начала 2022 г., тогда как облигации заняли рекордные 38%. Доля паев составила 16%, более половины из которых - фонды денежного рынка.

"В целом же можно сказать, что рынок проявил себя относительно устойчиво, при условиях, что ДКП оставалась жесткой, продолжался конфликт на Украине, и вводились новые санкции, налоговая нагрузка на бизнес в целом возросла, рубль с начала года укрепился более чем на 30% к доллару и на 18% к юаню, нефть потеряла около 18%, а газ - около 24%", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Олег Решетников.

Инвесторам было трудно оперативно ориентироваться как на рынке акций, так и на рынке облигаций, добавляет заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов. "Спокойны были, наверное, только инвесторы, которые ранее вложились в фонды денежного рынка", - полагает он.

Теперь без выходных

В 2025 году у инвесторов появилась возможность оперативнее реагировать на резкие изменения новостной повестки благодаря запуску биржевых торгов по субботам и воскресеньям. Однако пока объемы сделок существенно уступают показателям в будни. С даты старта торгов в выходные на фондовом рынке Мосбиржи (1 марта) операции с акциями и паями совершили порядка 1,5 млн человек. Участники торгов и их клиенты заключили более 19,5 млн сделок совокупным объемом почти 600 млрд руб. Для снижения рисков, связанных с волатильностью, в сессию выходного дня действует жесткое ограничение диапазона ценовых колебаний - в пределах 3%. Профучастники установленные лимиты считают чрезмерными и выступают за их расширение, но как заявляли в ЦБ, механизма нивелирования рисков для не торгующих по выходным пока не предложили.

"Я не знаю, что было бы, когда бы на этих торгах разъехались позиции. Вот зачем это надо?" - пояснял позицию ЦБ профильный зампред Филипп Габуния, отвечая на ноябрьской конференции НАУФОР на критику избыточного регулирования рынка, прозвучавшую из уст главы НП РТС Романа Горюнова.

Запуск торгов в выходные дни биржи рассматривают как один из этапов на пути к круглосуточному режиму работы. Но в данный момент возможность перехода на формат 24/7 в ближайшем будущем выглядит мало реалистичной. Габуния, в частности, высказывал мнение, что сейчас инфраструктура технически к этому не готова.

Ускользающая цель

Текущий год не принес позитивных сдвигов в контексте задачи по удвоению капитализации фондового рынка (до 66% ВВП к 2030 г.), но финансовые власти оптимизма не теряют и от "суперамбициозной" цели не отказываются.

Для выполнения президентского поручения ведомства с осени 2024 года обсуждают дополнительные меры стимулирования выхода компаний на биржу, но консенсуса по ним на данный момент нет. Вместе с тем ставка делается и на органический рост рынка. Замминистра финансов Иван Чебесков в декабре охарактеризовал его состояние как "сжатую пружину" в ожидании правильных триггеров. В числе новых инициатив он называл маркетинговую кампанию для популяризации инвестиций среди граждан, которая, как ожидается, должна дать результаты уже в начале 2026 года.

Решетников из БКС помехами для удвоения капитализации фондового рынка считает высокие геополитические риски из-за продолжающегося конфликта и жесткую ДКП, которая мешает наращивать бизнес-показатели уже торгующимся бумагам и создает не совсем благоприятную конъюнктуру для выхода на биржу новых компаний. "Кроме того, существует высокая конкуренция за капитал между фондовым, долговым рынком и депозитами", - отмечает эксперт.

На пути к достижению цели по удвоению капитализации стоит комплекс проблем: начиная от изолированности от глобальных денежных потоков, заканчивая низкой финансовой грамотностью не только граждан, но и руководителей компаний различного масштаба, полагает Леснов из "Финама".

Капитализация рынка акций РФ к концу 2025 года составляет около 50 трлн рублей против 52,8 трлн на конец прошлого года.

Тревоги нерезидентов

Помочь достигнуть цели по удвоению должны и зарубежные инвесторы, от которых к 2030 году ждут вложений в российский фондовый рынок на 1 трлн руб. Чтобы стимулировать приток иностранных денег, в 2025 году был выпущен специальный указ о гарантиях, который, как заявляли представители Минфина, заинтересовал нерезидентов. Однако уровень их интереса меняется в зависимости от геополитического новостного фона, признавал Чебесков. Информации о заявках на открытие счетов типа "Ин" для инвестирования в рамках нового механизма на данный момент нет.

"Быстрого притока иностранного капитала, скорее всего, не будет, но тем не менее, документ создает условия для постепенного оживления иностранного участия на нашем рынке. Вероятно, участникам рынка из дружественных стран сейчас в большей степени будут интересны долговые бумаги, а после геополитической разрядки внимание может частично перейти и на акции. Постепенно к инвесторам из дружественного контура могут начать подключаться и инвесторы из западных стран", - ожидает Решетников из БКС.

По новым правилам

Российские инвесторы в этом году получили обновленный набор критериев, которым они должны соответствовать для получения статуса квалифицированных. Основным изменением, вызвавшим негативную реакцию участников рынка, стало повышение имущественного ценза с 6 млн до 12 млн рублей (с 2026 года - 24 млн руб.). При этом регулятор предусмотрел возможность получения статуса через сдачу спецэкзамена и ввел новый критерий - годовой доход, который должен составлять 12 млн руб. за последние два года. Стать "квалом" также можно по оборотам и образованию, а комбинация критериев позволяет снизить требования к каждому из них (например, общий объем сделок для получения статуса должен составлять не менее 6 млн руб., но при наличии образования или ученой степени этот порог снижается до 4 млн руб.).

Корректировки направлены на то, чтобы уйти от формальных признаков (имущественного ценза) и сделать акцент на знаниях и опыте, объяснял регулятор суть реформы.

"Реформа практически на нет свела рост темпов появления новых квалифицированных инвесторов, а новая планка денежного ценза в 2026 году сведет эти темпы практически до нуля. То есть можно сказать, база квалинвесторов в 2026 году стабилизируется на текущих уровнях. Правда, есть и положительные сдвиги, которые были предложены в середине 2025 года, когда появилась возможность комбинировать "неденежные" критерии с уменьшенной суммой денежного критерия. На наш взгляд, это немного сгладит ситуацию, но кардинально не приведет к росту количества "квалов", - считает Леснов из "Финама".

Сейчас доля "квалов" в общем объеме активов физлиц, по данным ЦБ, составляет 78%. Их число по итогам третьего квартала 2025 года достигло 943 тыс. (+14% г/г и +3% кв/кв). Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в октябре говорил, что в 2026 году регулятор планирует оценить имплементацию проведенной реформы и при необходимости внести корректировки.

Инсайд под прицелом

Существенные изменения в следующем году ждут рынок в части законодательства об инсайде и манипулировании. Внесенные в Госдуму поправки, в частности, предполагают расширение перечня сведений, которые могут быть квалифицированы как инсайд. Авторы реформы также предлагают повысить порог дохода для наступления уголовной ответственности (с 3,75 млн рублей до 100 млн), одновременно ужесточив административное наказание: ввести штрафы от трехкратного до пятикратного размера дохода и фиксированные минимальные значения - от 10 тыс. руб. для физлиц, 100 тыс. руб. - для должностных лиц, 1 млн руб. - для юрлиц.

Замечания по поправкам в комитет по финрынку уже направила НАУФОР, которая опасается, что инсайдерской информацией могут стать слухи и проекты решений, а инсайдерами - слишком широкий круг лиц. Старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына также говорила о планах обсудить с ЦБ возникшие у эмитентов вопросы.

Впрочем, ключевыми факторами для российского рынка в 2026 году продолжат оставаться геополитика и денежно-кредитная политика, считают эксперты.

"Ожидаем, что в следующем году ДКП постепенно перестанет быть столь жесткой, внешние риски снизятся, а экономика начнет расти более быстрыми темпами во второй половине года", - говорит Решетников из БКС.

Поддержку рынку окажет дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России, что позволит бизнесу улучшить свою маржинальность, ожидает руководитель отдела инвестиционного консультирования сервиса "Газпромбанк Инвестиции" Андрей Ванин. "Также это снизит привлекательность инструментов с фиксированной доходностью, что, в свою очередь, может привести к притоку средств на рынок акций", - отметил эксперт.

Следующий год в первую очередь будет зависеть от уже привычного процесса решения геополитических вопросов, добавляет Леснов из "Финама". "Это будет влиять в том числе на макроэкономику в РФ, на уровень ключевой ставки, курса иностранной валюты, и как следствие, в целом роста экономики страны. Пока есть оптимистичные предпосылки, что самую низшую точку этих "американских горок" мы уже прошли", - заключил он.