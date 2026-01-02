МКБ требует 7 млрд руб. у владельцев обанкроченной нефтегазовой компании "Горный"

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - "Московский кредитный банк" (МКБ) обратился с иском на сумму 6,993 млрд рублей к группе ответчиков, близких к холдингу "Эволюция", сообщается в арбитражной картотеке.

МКБ 29 декабря подал иск к АО "Холдинговая компания "Эволюция" и связанным с ней компаниям ООО "Татнефтегаз-Север", ООО "Горный Эксплорэйшн", а также совладельцу "Татнефтегаз-Севера" Сергею Бахиру. Третьи лица - ООО "НГК Горный" и конкурсный управляющий этой компании Мария Фахрутдинова.

Как сообщалось, в декабре Арбитражный суд Москвы по заявлению управления Федеральной налоговой службы по Кировской области признал банкротом ООО "Нефтегазовая компания "Горный" и открыл в отношении него конкурсное производство.

НГК "Горный" принадлежат три лицензии на добычу в границах Северо-Воргамусюрского участка недр (юг НАО на границе с Республикой Коми). Компания создана в 2006 году Санкт-Петербургским горным институтом (сейчас университет). Компания тогда вела поисково-оценочные работы в Ненецком автономном округе на Ворга-Миссюрском участке.

В настоящее время, согласно выписке из ЕГРЮЛ, 100% уставного капитала НГК "Горный" принадлежит ООО "Татнефтегаз-Север". В свою очередь 60% этой геологоразведочной компании - у АО "ХК "Эволюция", 40% - у Сергея Бахира. Как говорится в отчетности НГК "Горный", ее выручка по итогам 2024 года составила 7,2 млрд рублей, чистый убыток - 2,17 млрд рублей.