"Домодедово" в 2025 году сократило трафик на 11%

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Домодедово" в 2025 году обслужил почти 13,9 млн человек, сообщил гендиректор аэропорта Андрей Иванов.

"По предварительным итогам 2025 года аэропорт обслужил 13,86 млн человек. Это результат, который был запланирован по итогам года", - сказал он журналистам в пятницу.

В 2024 году пассажиропоток "Домодедово" составил 15,6 млн человек, таким образом, по итогам 2025-го он сократился почти на 11%.

"Что касается планов на (2026-й - ИФ) год, то они у нас более амбициозные. Мы предварительно договорились с авиакомпанией "Сибирь" (летает под брендом S7 - ИФ) об увеличении рейсов и новых направлениях по России из "Домодедово". Мы очень надеемся, что ряд зарубежных авиакомпаний окажут доверие нашему аэропорту (...) Верим, что этот год пройдет лучше по пассажиропотоку, грузопотоку и финансовым результатам", - сказал Иванов.

Крупнейшие базовые перевозчики "Домодедово" - S7, "Уральские авиалинии". И та, и другая авиакомпания испытывает проблемы с обслуживанием самолетов Airbus A320neo, которые привели к снижению их пассажиропотока.