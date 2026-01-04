"Восьмерка" ОПЕК+ начала встречу по обсуждению плана добычи нефти на февраль

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, начали традиционную ежемесячную встречу, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

В центре обсуждений - оценка текущего состояния мирового нефтяного рынка и определение плана добычи альянса на февраль.

По данным "Интерфакса", участники соглашения вряд ли будут вносить корректировки в производственный план и, вероятнее всего, оставят в силе решение о паузе в наращивании добычи в первом квартале 2026 года по причине растущих свидетельств профицита на мировом нефтяном рынке.

Встреча проходит на фоне роста геополитической напряженности в мире. Накануне заседания Соединенные Штаты провели атаку против Венесуэлы - члена ОПЕК, но не участвующего в сделке ОПЕК+ из-за санкций. Американские военные сумели захватить и вывезти из страны президента Николаса Мадуро и его жену.

Кроме того, между Саудовской Аравией и ОАЭ - одними из ключевых участников ОПЕК и ОПЕК+ - на неделе разгорелся внешнеполитический конфликт на фоне ситуации в Йемене. Королевство утром 30 декабря нанесло удары по порту Эль-Мукалла в Йемене, целью которых, по утверждению Эр-Рияда, стали прибывшие из Фуджейры (ОАЭ) два судна, предположительно, доставлявшие оружие силам сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС). Власти Саудовской Аравии заявили о разочаровании в связи с тем, что, по их версии, ОАЭ убедили силы ЮПС провести военные операции в Йемене вблизи южных границ королевства. В ОАЭ обвинения в попытках обострения конфликта в Йемене отвергли.

Если ОПЕК+ решит сохранить паузу в наращивании добычи, то ее уровни в первом квартале будут определяться на уровне квот, действующих в декабре. При этом для ряда стран по-прежнему действуют компенсационные графики. В частности, Казахстан в январе вступает в фазу активного погашения "долга" за сверхдобычу в предыдущие периоды, из-за чего весь производственный план ОПЕК+ должен перейти к последовательному снижению.

Если в декабре общая квота альянса (с учетом компенсаций) составляла 38,216 млн б/с, то в январе она снизилась до 38,088 млн б/с, а в феврале опустится до 37,826 млн б/с, в марте - до 37,768 млн б/с.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) имели два пакета ограничений - в 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. Последний пакет ограничений изначально действовал до конца 2026 года, но в сентябре, после того, как ускоренно были возвращены на рынок ограничения в 2,2 млн б/с, "добровольцы" начали ускоренно восстанавливать ограничения в 1,65 млн б/с: в октябре, ноябре и теперь в декабре - на 137 тыс. б/с каждый месяц, после чего взяли паузу в наращивании на первый квартал 2026 года.

Ранее ОПЕК подчеркивала, что министры "восьмерки" намерены действовать гибко и в зависимости от ситуации на рынке готовы "частично или полностью" восстановить ограничения по добыче как в 1,65 млн б/с, так и уже полностью возвращенные на рынок ограничения в 2,2 млн б/с.