Мадуро доставлен в следственный изолятор в Бруклине

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой после пребывания в штаб-квартире Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Нью-Йорке под конвоем были доставлены в федеральный следственный изолятор (MDC) в Бруклине, сообщила вещательная корпорация ВВС.

В DEA они должны были пройти процедуру снятия персональных биометрических данных, в том числе отпечатков пальцев и фотографий.

Телеканал CNN в свою очередь сообщает о том, что в полиции Нью-Йорка ему подтвердили прибытие Мадуро в изолятор.

По данным телеканала, возле здания собралась толпа людей, многие из которых приветствовали прибытие Мадуро и держали в руках венесуэльские флаги. Вблизи здания было размещено большое количество сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в субботу днем (по местному времени) самолет ФБР с Мадуро и его женой на борту приземлился на авиабазе Стюарт в штате Нью-Йорк. Оттуда они были доставлены вертолетом на Манхэттен, после чего прибыли в управление DEA.

Мадуро и его жена были доставлены Нью-Йорк после того, как были захвачены спецназом в президентском дворце в Каракасе в субботу ночью в ходе американской военной операции против Венесуэлы.

Первоначально их доставили вертолетом спецназа из Каракаса на большой десантный корабль USS Iwo Jima, который находится вблизи берегов Венесуэлы в Карибском море, а затем отправили самолетом в США, где им на следующей неделе будут предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей. Мадуро могут приговорить к нескольким пожизненным тюремным срокам.



