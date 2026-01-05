Поиск

Wildberries запускает фирменную отельную концепцию

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Туристический сервис WB Travel объединенной компании РВБ (Wildberries & Russ) вместе со стратегическим партнером туроператором FUN&SUN запускают брендированную отельную концепцию, первый объект под брендом WB Travel откроется в Египте 15 февраля, сообщает пресс-служба маркетплейса.

"Запуск отельной концепции WB Travel стал следующим этапом развития стратегического партнерства между Wildberries и FUN&SUN, в рамках которого стороны объединяют экспертизу в сфере e-commerce и туризма. В частности, будет использован опыт FUN&SUN в разработке отельных концепций в сотрудничестве с отелями и внедрении стандартов сервиса в их инфраструктуру. Открытие первого отеля бренда в Египте - WB Travel Dreams Vacation - намечено на 15 февраля 2026 года. В планах - запуск в 2026 еще нескольких фирменных отелей WB Travel в Египте и Турции", - говорится в сообщении.

Отель WB Travel Dreams Vacation расположен на курорте Шарм-эль-Шейх. По информации маркетплейса, сейчас в нем проходит масштабное обновление жилых корпусов, главного ресторана, лобби и других общественных пространств. В частности, в отеле откроется клуб TOUCAN для детей разных возрастов.

В компании FUN&SUN "Интерфаксу" пояснили, что туроператор работает с дифференцированным продуктом практически с момента основания компании.

"Мы всегда шли по пути создания собственных сервисов и форматов отдыха, которые дополняют инфраструктуру отелей, что делает их более удобными для туристов. Одним из первых таких решений стал детский клуб TOUCAN, который был внедрен в отелях-партнерах и со временем стал основой для развития наших фирменных отельных концепций. Сегодня мы рады внедрить их самые востребованные элементы в рамках совместного проекта с WB Travel", - сказал генеральный директор туроператора Владимир Рубцов.

По его словам, подобные сервисы дают высокие уровни показателей CSAT и NPS (удовлетворенности клиентов и их готовности посоветовать отель - ИФ), достигающие 96-97%.

В сентябре 2025 года компании РВБ и FUN&SUN объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с целью развития туристических сервисов для пользователей цифровой платформы. В октябре в СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что маркетплейс купил туроператора, но обе компании ее не подтвердили.

Wildberries развивает туристическое направление с 2023 года. Изначально на маркетплейсе можно было приобрести билеты на самолеты, поезда, автобусы, позднее на нем стало доступно бронирование отелей.

FUN&SUN - один из крупнейших российских туроператоров. До марта 2022 года назывался TUI Россия, но из-за санкций вынужден был сменить название. По данным компании, в 2025 году она отправила на отдых в России и за рубеж 2,7 млн туристов.

Wildberries Египет РВБ FUN&SUN
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем

 Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем

ОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 года

 ОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 года

Компаниям США компенсируют изъятое в Венесуэле лишь при вложениях в ее нефтяную отрасль

Зарубежная выручка "Росатома" в 2025 году составила $16,5 млрд

СМИ сообщили, что операция США в Венесуэле не затронула нефтяную промышленность

Что произошло за день: четверг, 1 января

Скидки на российскую нефть Urals к концу декабря выросли на $6/барр.

 Скидки на российскую нефть Urals к концу декабря выросли на $6/барр.

ЦБ в 2026 году проведет обследование вложений финорганизаций в криптовалюты

 ЦБ в 2026 году проведет обследование вложений финорганизаций в криптовалюты

"Росспиртпром" получил разрешение ФАС на покупку 100% акций АО "Татспиртпром"

 "Росспиртпром" получил разрешение ФАС на покупку 100% акций АО "Татспиртпром"

"Восьмерка" ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи на встрече 4 января

 "Восьмерка" ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи на встрече 4 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8058 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 68 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });