Wildberries запускает фирменную отельную концепцию

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Туристический сервис WB Travel объединенной компании РВБ (Wildberries & Russ) вместе со стратегическим партнером туроператором FUN&SUN запускают брендированную отельную концепцию, первый объект под брендом WB Travel откроется в Египте 15 февраля, сообщает пресс-служба маркетплейса.

"Запуск отельной концепции WB Travel стал следующим этапом развития стратегического партнерства между Wildberries и FUN&SUN, в рамках которого стороны объединяют экспертизу в сфере e-commerce и туризма. В частности, будет использован опыт FUN&SUN в разработке отельных концепций в сотрудничестве с отелями и внедрении стандартов сервиса в их инфраструктуру. Открытие первого отеля бренда в Египте - WB Travel Dreams Vacation - намечено на 15 февраля 2026 года. В планах - запуск в 2026 еще нескольких фирменных отелей WB Travel в Египте и Турции", - говорится в сообщении.

Отель WB Travel Dreams Vacation расположен на курорте Шарм-эль-Шейх. По информации маркетплейса, сейчас в нем проходит масштабное обновление жилых корпусов, главного ресторана, лобби и других общественных пространств. В частности, в отеле откроется клуб TOUCAN для детей разных возрастов.

В компании FUN&SUN "Интерфаксу" пояснили, что туроператор работает с дифференцированным продуктом практически с момента основания компании.

"Мы всегда шли по пути создания собственных сервисов и форматов отдыха, которые дополняют инфраструктуру отелей, что делает их более удобными для туристов. Одним из первых таких решений стал детский клуб TOUCAN, который был внедрен в отелях-партнерах и со временем стал основой для развития наших фирменных отельных концепций. Сегодня мы рады внедрить их самые востребованные элементы в рамках совместного проекта с WB Travel", - сказал генеральный директор туроператора Владимир Рубцов.

По его словам, подобные сервисы дают высокие уровни показателей CSAT и NPS (удовлетворенности клиентов и их готовности посоветовать отель - ИФ), достигающие 96-97%.

В сентябре 2025 года компании РВБ и FUN&SUN объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с целью развития туристических сервисов для пользователей цифровой платформы. В октябре в СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что маркетплейс купил туроператора, но обе компании ее не подтвердили.

Wildberries развивает туристическое направление с 2023 года. Изначально на маркетплейсе можно было приобрести билеты на самолеты, поезда, автобусы, позднее на нем стало доступно бронирование отелей.

FUN&SUN - один из крупнейших российских туроператоров. До марта 2022 года назывался TUI Россия, но из-за санкций вынужден был сменить название. По данным компании, в 2025 году она отправила на отдых в России и за рубеж 2,7 млн туристов.