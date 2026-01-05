Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 1,3%

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник снижается вследствие реакции на сохраняющуюся геополитическую напряженность и подешевевшую в предыдущие дни нефть (фьючерс на нефть Brent опустился ниже $60,5 за баррель); фактором поддержки выступят дорожающие драгметаллы на фоне событий в Венесуэле, способствовавших росту спроса на активы "тихой гавани". Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1,3%, причем второй откатился ниже рубежа 1100 пунктов (уровень 25 декабря).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2731,17 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1099,85 пункта (-1,3%); лидируют в снижении акции "Группы компаний ПИК" (-4,8%), АФК "Система" (-2,7%), "Аэрофлота" (-2,5%) и "ММК" (-2,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. (+78,01 копейки).

Подешевели также акции "Газпрома" (-2,4%), "ВК" (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (-2,2%), "НОВАТЭКа" (-2,2%), ПАО "Южуралзолото" (-2,2%), "Яндекса" (-2%), "Московской биржи" (-1,9%), "Роснефти" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,8%), "Северстали" (-1,7%), ВТБ (-1,7%), "АЛРОСА" (-1,6%), "Татнефти" (-1,6%), "ФосАгро" (-1,5%), "НЛМК" (-1,4%), Сбербанка (-1% и -0,9% "префы"), "Норникеля" (-0,9%), "Русала" (-0,9%), "МТС" (-0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Т-Технологии" (-0,7%).

Подорожали акции "Полюса" (+1,1%).

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в конце 2025 года заявил, что обсудил по телефону возможные гарантии безопасности для Киева с представителями британского, французского, немецкого и украинского руководства. По словам Уиткоффа, речь шла об "усилении гарантий безопасности, создании эффективных механизмов по предотвращению конфликтов. Это поможет прекратить войну и гарантирует, что она больше не возобновится".

Кроме того, участники разговора, как отметил спецпосланник Трампа, обсудили идеи по обеспечению развития Украины после урегулирования конфликта с РФ. Уиткофф отметил, что продолжит вести такую работу в 2026 году.

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, сообщил телеканал ABC News. Ожидается, что Мадуро будут предъявлены обвинения по четырем пунктам, которые включают осуществление на протяжении 25 лет действий, связанных с наркоторговлей. Экс-президента могут приговорить к нескольким пожизненным тюремным срокам. Мадуро и его жена были доставлены в Нью-Йорк после того, как их захватил спецназ США в президентском дворце в Каракасе в субботу ночью в ходе американской военной операции против Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп в субботу, 3 января, заявил, что Вашингтон возьмет на себя руководство Венесуэлой, пока не сможет провести "безопасный" переход власти в этой стране. Он не пояснил, каким образом это планируется реализовать на практике.

Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес "заплатит очень высокую цену", если не будет сотрудничать с США, заявил Трамп в телефонном интервью изданию The Atlantic.

В свою очередь Делси Родригес призвала США к сотрудничеству. "Мы приглашаем правительство США работать совместно с нами по программе сотрудничества, направленной на совместное развитие в рамках международного права, чтобы укрепить долгосрочное сосуществование общин", - говорится в заявлении Родригес, опубликованном в ее Telegram.

Обращаясь к Трампу, она подчеркнула, что "наш регион заслуживает мира и диалога, а не войны". "Венесуэла имеет право на мир, развитие, суверенитет и будущее", - добавила временно исполняющая обязанности президента страны.

Ранее Родригес настаивала на немедленном освобождении захваченного США венесуэльского лидера Николаса Мадуро. "Мы требуем немедленного освобождения Николаса Мадуро и его супруги", - сказала Родригес в обращении к согражданам, ее цитирует испанское агентство EFE. Она отметила, что именно Мадуро - законный президент Венесуэлы.

В США в минувшую пятницу, 2 января, подросли индексы акций S&P 500 (+0,2%) и Dow Jones (+0,7%), незначительно просел Nasdaq (-0,03%).

В центре внимания участников рынка находится денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС). В мае истекает срок полномочий председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, и президент США Дональд Трамп пообещал назвать имя кандидата на эту должность уже в январе.

В Азии в понедельник наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3%, австралийский индекс ASX Australia не изменился, южнокорейский Kospi вырос на 3,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,5%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются после драматичных событий в Венесуэле.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в понедельник составила $60,36 за баррель (-0,6% и -0,2% в пятницу), цена февральского контракта на WTI - $56,88 за баррель (-0,7% и -0,2% в пятницу).

Венесуэла некогда была одним из крупнейших мировых производителей нефти, однако за последние два десятилетия добыча в стране существенно сократилась. На данный момент на Венесуэлу приходится менее 1% мировых поставок, и добываемая в стране нефть в основном экспортируется в Китай, отмечает Bloomberg.

Эксперты Goldman Sachs сохраняют прежние прогнозы для цен на нефть на 2026 год. Они отмечают наличие умеренных рисков для нефтяного рынка, которые зависят от того, как будет развиваться санкционная политика США в отношении Венесуэлы.

В 2025 году цены на нефть Brent и WTI уменьшились почти на 20% - максимально с 2020 года, в частности, в связи с прогнозами наращивания добычи странами ОПЕК+. В случае Brent снижение было отмечено по итогам третьего года подряд.

Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам ежемесячной встречи в выходные приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, уровни добычи стран альянса в первом квартале будут соответствовать квотам, действующим в декабре.