Трамп сообщил, что Мадуро пойман и вывезен из Венесуэлы

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные провели широкомасштабную атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жену.

"США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле; ее лидер президент Николас Мадуро, а также его жена, схвачены и вывезены воздушным путем из страны", - написал он в соцсети Truth Social.

Также американский лидер анонсировал пресс-конференцию в резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида) в 11:00 по местному времени (19:00 по Москве).