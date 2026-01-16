Серебро дешевеет в пятницу, но завершает неделю ростом на 15%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Цены на серебро снижаются в пятницу, но завершают волатильную неделю активным подъемом.

К 13:51 по Москве спотовая цена серебра снижалась почти на 2%, до $90,6 за тройскую унцию.

Золото дешевеет на 0,2%, до $4606 за унцию.

С начала недели серебро выросло в цене на 15%, золото - на 3% на фоне эскалации напряженности вокруг Ирана и опасений, что США могут нанести по стране военный удар. Однако затем президент США Дональд Трамп несколько смягчил позицию, сигнализировав о том, что в ближайшее время Вашингтон воздержится от военного вмешательства.

"Серебро продолжает привлекать спекулятивный интерес как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов, что приводит к хаотичным колебаниям цен", - отметили аналитики Saxo Bank.