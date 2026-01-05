Мировые кассовые сборы третьего "Аватара" превысили $1 млрд

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Пламя и пепел" заработал свыше $1 млрд в мировом прокате, по данным студии Walt Disney Co.

В том числе за минувший уикенд третья часть франшизы собрала в кинотеатрах США и Канады $40 млн, обогнав второй "Зверополис" ($19 млн).

Мультфильм, также снятый Disney, за шесть недель заработал в мире $1,59 млрд и поднялся на вторую строчку в списке самых кассовых анимационных фильмов в истории. "Зверополис 2" уступает только римейку "Короля льва" 2019 года ($1,66 млрд).

Третье место в североамериканском прокате занял триллер "Горничная" с Сидни Суини и Амандой Сайфред ($14,9 млн), четвертое - спортивная драма "Марти Великолепный" с Тимоти Шаламе в главной роли ($12,6 млн). Пятерку лидеров замыкает комедия "Анаконда" ($10 млн).

По данным Comscore, кассовые сборы в США и Канаде достигли $8,9 млрд в 2025 году. Это на 2% выше, чем в предыдущем году, но на 20% меньше, чем в допандемийном 2019 году.