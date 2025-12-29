Третий "Аватар" остался лидером североамериканского проката в праздничный уикенд

Кадр из фильма "Аватар: Пламя и пепел" Фото: Официальный сайт фильма

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Третья часть фантастического блокбастера "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона заработала $88 млн в кинотеатрах США и Канады за минувший уикенд, расширенный до четырех дней из-за празднования Рождества.

За стандартные три дня (пятница-воскресенье) "Аватар: Пламя и пепел" собрал $64 млн, всего лишь на 28% меньше, чем в дебютный уикенд. Для сравнения: вышедшая три года назад вторая часть - "Аватар: Путь воды" - просела во второй уикенд по сравнению с первым на 52%, однако в первые выходные после премьеры собрала намного больше - $134 млн против $89 млн.

Таким образом, за две недели кассовые сборы "Аватар: Пламя и пепел" в Северной Америке достигли $217,7 млн, в мире в целом - $760 млн.

Аналитики отмечают, что предыдущие фильмы франшизы долго держались в лидерах проката. Такая же перспектива есть и у третьего фильма, поскольку до марта новых блокбастеров, способных составить ему конкуренцию, не ожидается.

Второе место в североамериканском прокате занял анимационный фильм студии Walt Disney Co. "Зверополис 2", который даже увеличил кассу по сравнению с предыдущими выходными - до $20 млн с $14 млн за счет притока в кинотеатры семейной аудитории на рождественские праздники. Его мировые сборы достигли $1,42 млрд - это лучший показатель уходящего года для Голливуда и второй в мире, после заработавшего более $2,1 млрд китайского мультфильма "Нэчжа побеждает Царя драконов".

Третью строчку заняла спортивная драма "Марти Великолепный" с Тимоти Шаламе ($17,4 млн за три дня и $27,1 млн за четыре), пятую - еще один дебютант, комедия "Анаконда" ($14,6 млн и $23,7 млн соответственно). Кинокритики крайне положительно оценили первый фильм (95% положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes) и прохладно приняли второй (всего 51% положительных отзывов), однако среди зрителей их оценки в целом похожи - "B+" и "B" на сайте CinemaScore.

С начала года кассовые сборы в США и Канаде достигли $8,76 млрд - это на 1,5% выше, чем в прошлом году, но на 22% меньше, чем в допандемийном 2019 году, по данным Comscore. По прогнозам аналитиков, итоговый показатель в 2025 году составит $8,87 млрд.