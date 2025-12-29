Поиск

Третий "Аватар" остался лидером североамериканского проката в праздничный уикенд

Третий "Аватар" остался лидером североамериканского проката в праздничный уикенд
Кадр из фильма "Аватар: Пламя и пепел"
Фото: Официальный сайт фильма

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Третья часть фантастического блокбастера "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона заработала $88 млн в кинотеатрах США и Канады за минувший уикенд, расширенный до четырех дней из-за празднования Рождества.

За стандартные три дня (пятница-воскресенье) "Аватар: Пламя и пепел" собрал $64 млн, всего лишь на 28% меньше, чем в дебютный уикенд. Для сравнения: вышедшая три года назад вторая часть - "Аватар: Путь воды" - просела во второй уикенд по сравнению с первым на 52%, однако в первые выходные после премьеры собрала намного больше - $134 млн против $89 млн.

Таким образом, за две недели кассовые сборы "Аватар: Пламя и пепел" в Северной Америке достигли $217,7 млн, в мире в целом - $760 млн.

Аналитики отмечают, что предыдущие фильмы франшизы долго держались в лидерах проката. Такая же перспектива есть и у третьего фильма, поскольку до марта новых блокбастеров, способных составить ему конкуренцию, не ожидается.

Второе место в североамериканском прокате занял анимационный фильм студии Walt Disney Co. "Зверополис 2", который даже увеличил кассу по сравнению с предыдущими выходными - до $20 млн с $14 млн за счет притока в кинотеатры семейной аудитории на рождественские праздники. Его мировые сборы достигли $1,42 млрд - это лучший показатель уходящего года для Голливуда и второй в мире, после заработавшего более $2,1 млрд китайского мультфильма "Нэчжа побеждает Царя драконов".

Третью строчку заняла спортивная драма "Марти Великолепный" с Тимоти Шаламе ($17,4 млн за три дня и $27,1 млн за четыре), пятую - еще один дебютант, комедия "Анаконда" ($14,6 млн и $23,7 млн соответственно). Кинокритики крайне положительно оценили первый фильм (95% положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes) и прохладно приняли второй (всего 51% положительных отзывов), однако среди зрителей их оценки в целом похожи - "B+" и "B" на сайте CinemaScore.

С начала года кассовые сборы в США и Канаде достигли $8,76 млрд - это на 1,5% выше, чем в прошлом году, но на 22% меньше, чем в допандемийном 2019 году, по данным Comscore. По прогнозам аналитиков, итоговый показатель в 2025 году составит $8,87 млрд.

Аватар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Третий "Аватар" остался лидером североамериканского проката в праздничный уикенд

 Третий "Аватар" остался лидером североамериканского проката в праздничный уикенд

Облако плазмы из-за вспышек на Солнце может задеть Землю в ночь на 1 января

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 декабря

Уолл-стрит завершила торги пятницы в слабом минусе

 Уолл-стрит завершила торги пятницы в слабом минусе

13 человек погибли, 98 пострадали в результате схода поезда с рельсов в Мексике

Уиткофф, Кушнер, Кейн, Рубио, Хегсет войдут в группу для контактов с Украиной и РФ

Трамп сообщил, что вопрос о Донбассе еще не решен, но прогресс в переговорах есть

 Трамп сообщил, что вопрос о Донбассе еще не решен, но прогресс в переговорах есть

"Роскосмос" сообщил о выведении на орбиту спутников для Ирана, Белоруссии и Эквадора

Трамп заявил, что судьба замороженных активов РФ еще не решена

Трамп заявил, что у него по-прежнему нет дедлайнов по украинскому урегулированию
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7992 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });