Запасы газа в ПХГ ЕС ниже 60%, температура уходит до минимума за полтора десятка лет

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Европе, согласно актуальному прогнозу погоды, в первую половину января в этом году опустится до самых низких значений за последние полтора десятка лет.

В этих условиях надежность работы энергетической системы поддерживается прежде всего ресурсом подземных хранилищ газа как наиболее гибкого и приближенного к местам потребления источника.

За первые четыре дня января средний расход газа из ПХГ ЕС в два раза превысил средний показатель за те же дни за последние пять лет. Впереди - дальнейшее похолодание и возвращение от праздников к рабочим дням с полноценным промышленным спросом.

В этом году Европа вошла в отопительный сезон с неполными ПХГ (памятуя о стабильной работе в предыдущие довольно мягкие зимы). Нынешний погодный "вираж" газовая отрасль региона будет проходить с повышенным уровнем риска. А необходимость восполнить истраченные запасы ЕС будет дополнительным фактором спроса на мировом рынке весь наступивший год.

Средний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 59,83% по итогам газовых суток 4 января (на утро понедельника), свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Текущий уровень запасов на 13 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет. На данный момент ПХГ Европы опережают обычный темп расхода запасов примерно на три недели. За историю наблюдений GIE хуже на эту же дату показатель был лишь в 2022 году.

Год в Европе начинается с весьма суровых для статистики региона температур. До конца первой половины января 2026 года (горизонт качественного прогнозирования погодных явлений) температура воздуха ожидается на 5 градусов Цельсия ниже климатической нормы и на 4 градуса морознее прошлогодней. Холоднее за последнее время температуры отмечались полтора десятка лет назад - в январе 2010 года.

Из-за позиции Киева с начала 2025 года прекратился транзит российского газа через территорию Украины. Ситуация также осложняется тем, что помимо своих потребителей Европа вынуждена также снабжать газом объекты на Украине.

Дефицит поставок трубопроводного газа "Газпрома" Европа пытается компенсировать импортом сжиженного природного газа. По итогам 2025 года страны континента импортировали 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 28% больше, чем в 2024 году.

В январе 2026 года импорт СПГ может составить 9,4 млн тонн, что на 17% выше, чем годом ранее.