Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

Фото: NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американский стриминговый сервис Netflix отказался от сделки по приобретению Warner Bros. Discovery (WBD) на фоне нового предложения от Paramount Skydance Corporation (PSKY), сообщает AP.

Ранее WBD сообщила, что совет директоров рассмотрел новое предложение от Paramount Skydance о слиянии и признал его более выгодным, нежели сделка с Netflix.

"Мы считаем, что могли бы стать надежными распорядителями культовых брендов Warner Bros., - говорится в совместном заявлении руководителей Netflix Теда Сарандоса и Грега Питерса. - Но эта сделка всегда была лишь желательным приобретением по подходящей цене, а не обязательной покупкой любой ценой".

Netflix в декабре прошлого года объявила о намерении приобрести ключевые активы WBD - киностудию Warner Bros., телеканал HBO и стриминговый сервис HBO Max, оценив их в $27,75 за акцию. Изначально предполагалось, что часть суммы будет выплачена акциями Netflix, но в январе стороны договорились о полном денежном расчете. По данным отраслевых аналитиков, это решение увеличивало долговую нагрузку Netflix и вызывало вопросы у инвесторов относительно окупаемости сделки.

Параллельно Paramount Skydance направила собственное предложение акционерам WBD - $30 за акцию, что на 8% выше оценки Netflix. В отличие от сделки со стриминговым сервисом предложение PSKY предполагает покупку всей WBD, включая сегмент Global Networks, в который входят CNN, TNT Sports, Discovery и другие крупные телеканалы.

СМИ отмечают, что именно судьба Global Networks стала ключевым различием между двумя вариантами: Netflix планировала выделить этот сегмент в отдельную компанию, тогда как Paramount готова интегрировать его в собственную структуру.

Позднее Paramount внесла дополнительные условия, включая расширенные гарантии по сохранению ключевых брендов и уточненные параметры финансирования сделки, что еще больше повысило привлекательность предложения.

Аналитики отмечают, что потенциальное объединение может стать крупнейшей сделкой в медиаиндустрии последних лет и радикально изменить расстановку сил на рынке контента.

