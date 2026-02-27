Sokolov сообщил о росте ювелирного рынка РФ в 2025 г. на 7%, до 493 млрд рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Рынок ювелирной розницы России в денежном выражении по итогам 2025 года вырос на 7% и достиг 493,3 млрд рублей, посчитали аналитики ювелирной компании Sokolov.

Средний чек по рынку вырос на 11% и составил 10 075 рублей.

Драйвером развития рынка стал рост объемов и доли интернет-продаж ювелирных изделий. За год доля ювелирного e-com выросла с 28% до 29%. При этом 45% всех онлайн-продаж (13% совокупного рынка) составили продажи через маркетплейсы.

Кроме того, на рост рынка в денежном выражении существенно повлияло увеличение среднерозничных цен, обусловленное динамикой стоимости драгметаллов. За 2025 год золото подорожало на 25%, до 10 907 рублей за грамм, серебро - на 89%, до 188 рублей за грамм.