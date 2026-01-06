Рынок акций РФ к вечеру сохраняет безыдейный боковик у 2750 п. по индексу МосБиржи

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру во вторник сохраняет безыдейный боковик в условиях разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, подорожавших нефти (фьючерс на Brent превысил $62 за баррель) и драгметаллов, а также сохраняющейся геополитической напряженности, что сдерживает покупателей. Индекс МосБиржи топчется в районе 2750 пунктов, упавшие после отсечки дивидендов за 9 месяцев 2025 года бумаги "ИКС 5" (-9,6%) отыграли часть потерь.

К 16:30 по Москве индекс МосБиржи составил 2749,63 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1107,31 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. (+78,01 копейки).

Акции "ИКС 5" упали до 2737,5 рубля, бумаги лидируют по объему торгов среди индексных акций - 6,154 млрд рублей. Дивиденды за 9 месяцев составляют 368 рублей на бумагу.

Подешевели также акции "АЛРОСА" (-1,4%), АФК "Система" (-1%), "Северстали" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "ММК" (-0,6%), "Группы компаний ПИК" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "ВК" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+1,7%), "Русала" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), "Т-Технологий" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +1,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Полюса" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже во вторник раллируют акции ПАО "Диод" (+12,6%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+11,6% и +13,9% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+8%), ПАО "Владимирский химический завод" (+7,4%), ПАО "ТНС Энерго" (+7,1%), "Белона" (+5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+5%).

Просели "префы" ПАО "Химпром" (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 по Москве составил 21,73 млрд рублей (из них 2,25 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 1,75 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,21 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).