Азиатские рынки акций завершили торги в плюсе
Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением австралийского индикатора, завершили активным ростом торги во вторник вслед за подъемом американского рынка акций по итогам предыдущей сессии.
Инвесторы в целом проигнорировали рост геополитических рисков, вызванных нападением США на Венесуэлу, пишет Trading Economics. Американские военные захватили президента страны Николаса Мадуро, который в понедельник предстал перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке.
Пекин решительно осудил американские удары по Венесуэле и захват Мадуро, а также призвал Вашингтон соблюдать международное право.
Инвесторы ждут важных данных по инфляции в Китае, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.
Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,38%.
Самый активный подъем на Гонконгской фондовой бирже продемонстрировали акции China Hongqiao Group (+6,1%), JD Health International (+5,4%), Ping An Insurance (+5%), Zijin Mining Group и Longfor Group Holdings (+4,5%).
Тем временем цена бумаг Hengan International Group снизилась на 2,6%, Lenovo и Xiaomi - на 1,5%, Alibaba Group Holding - на 1,3%.
Значение японского индекса Nikkei 225 повысилось на 1,32%.
Лидером роста на бирже в Токио оказались бумаги Hitachi, подскочившие на 7,4%. Цена бумаг Mitsubishi Materials повысилась на 7,3%, Dowa Holdings - на 6,4%, Sumitomo Metal Mining - на 6,3%, Disco Corp. и Sumco Corp. - на 6%.
Между тем стоимость акций Chubu Electric Power упала почти на 10%. Также заметное снижение показали бумаги Sumitomo Electric Industries (-2,7%), Chugai Pharmaceutical (-2,5%), Daiichi Sankyo и Otsuka Holdings (-2,2%), а также Ibiden Co. (-2%).
Южнокорейский индекс Kospi прибавил 1,52%.
Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повысились на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,2%.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,52%.
Капитализация горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросла на 1,6% и 1,8% соответственно.
Акции BlueScope Steel Ltd., одной из крупнейших сталелитейных компаний Австралии, взлетели почти на 21%. Американская Steel Dynamics и австралийский конгломерат SGH направили совместное предложение о покупке компании, оценив её в 13,2 млрд австралийских долларов ($8,8 млрд).
Рыночная стоимость ритейлера Lovisa Holdings опустилась на 4,6%, Super Retail Group - на 3,7%, финкомпании Judo Capital Holdings - на 3,4%, сети магазинов автозапчастей Bapcor - на 3,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 3%.