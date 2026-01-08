Основная сессия на российском рынке акций открылась снижением индексов на 0,9%

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале торгов основной утренней сессии на "Мосбирже" в четверг снижается из-за возросших геополитических рисков в связи с захватом США нефтяного танкера Marinera, шедшего под российским флагом в Северной Атлантике.

Также негативным фактором выступают подешевевшая со вторника нефть (фьючерс на Brent торгуется у $60 за баррель) и нисходящая коррекция драгметаллов после ралли. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,9%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи снизился на 0,9% до 2719,52 пункта, индекс РТС снизился на 0,9% до 1095,16 пункта; лидируют в снижении акции "Совкомфлота" (-2,9%), "Группы компаний ПИК" (-2,1%), "Норникеля" (-1,8%), АФК "Система" (-1,7%), "Яндекса" (-1,6%), "ВК" (-1,5%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 31 декабря, составляет 78,2267 рубля (+78,01 копейки).

Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Газпрома" (-1%), "Роснефти" (-1%), "Т-Технологии" (-1%, до 3257 рублей), "НЛМК" (-0,9%), "Северстали" (-0,9%), "Полюса" (-0,9%), "Русала" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,3% "префы"), ВТБ (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%).

Бумаги ПАО "Т-Технологии" просели после отсечки на бирже дивидендов за III квартал 2025 года (выплаты составят 36 рублей на акцию, дивдоходность чуть более 1%).

Подорожали акции "МТС" (+0,3%).

Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную операцию по задержанию нефтяного танкера Marinera, шедшего под российским флагом в Северной Атлантике. "Минюст и Vинистерство внутренней безопасности США в сотрудничестве с министерством войны объявили о захвате судна M/V Bella 1 (по прежнему названию). Оно было захвачено за нарушение санкций США на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как за ним следил корабль Береговой охраны США USCGC Munro", -cообщило командование в соцсетях.

Американская операция проведена после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике. "Блокада незаконной нефти из Венесуэлы под санкциями, остается во всей силе везде в мире", - отметил в соцсети шеф Пентагона Пит Хегсет.

Российская сторона требует неукоснительного соблюдения прав и интересов россиян, находящихся на борту Marinera", заявили в МИД России.

Президент Дональд Трамп ообещал, что США никогда не оставят НАТО наедине с внешними угрозами. "У Россия и Китая нет страха перед НАТО, если там нет США. Я сомневаюсь, что НАТО придет на помощь нам, если мы в самом деле будем нуждаться в них, - написал он в Truth Social. - Мы всегда будем действовать ради НАТО, даже если она не будет действовать ради нас".

Ранее Трамп заявил, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей. Трамп добавил, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии". Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.

В США накануне снизились индексы Dow Jones (-0,9%) и S&P 500 (-0,3%), но подрос Nasdaq (+0,2%). Бумаги финансовых и нефтяных компаний, начавших 2026 год на позитивной ноте, заметно подешевели по итогам торгов.

Котировки бумаг оборонных компаний США упали после нападок американского президента на представителей сектора. Трамп написал в соцсети Truth Social, что компании недостаточно быстро производят вооружение, пообещав заблокировать выплату ими дивидендов и обратный выкуп акций. Кроме того, Трамп заявил, что США должны запретить крупным институциональным инвесторам покупать дома на одну семью, чтобы сделать жилье для американцев более доступным. На этом фоне подешевели бумаги крупных инвесторов в жилую недвижимость.

Эксперты предупреждают о риске усиления турбулентности финансовых рынков в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы, а также риторикой Трампа в отношении Гренландии.

В Азии утром в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,6%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,6%).

Инвесторы оценивают последствия усиления напряженности в китайско-японских отношениях. Пекин ввел меры контроля над экспортом продукции двойного назначения в Японию после заявлений премьер-министра Санаэ Такаити относительно Тайваня. Ранее Такаити сказала в парламенте, что не исключает военного ответа Токио в случае кризиса вокруг Тайваня. В Пекине потребовали от японских властей пересмотреть эту позицию, но Такаити не отказалась от своих слов.

Опубликованные в четверг данные показали, что размер заработной платы в Японии в ноябре увеличился всего на 0,5% в годовом выражении после роста на 2,5% в октябре. При этом реальная зарплата (с корректировкой на рост потребительских цен) снизилась на 2,8%, максимально с января прошлого года. Эти данные поставили под сомнение перспективу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком Японии.

Днем ранее стало известно о замедлении годовой инфляции в Австралии в ноябре. Потребительские цены в позапрошлом месяце выросли на 3,4% после подъема на 3,8% в октябре. Базовая инфляция, без учета волатильных категорий товаров, замедлилась до 3,2% с октябрьских 3,3%.

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут в рамках коррекции после отката в предыдущие два дня.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,5% до $60,25 за баррель (-1,2% в среду), февральские фьючерсы на WTI дорожали на 0,5% до $56,24 за баррель (-2% накануне).

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Венесуэлы и оценивать баланс спроса и предложения на нефтяном рынке. Президент США Трамп объявил, что Венесуэла передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи.

Накануне стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке. "Мы привлекли ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров и ключевые банки для осуществления и оказания финансовой поддержки этих продаж нефти и нефтепродуктов", - сообщило Министерство энергетики США.

Трейдеры и аналитики по-прежнему ожидают избытка предложения нефти в 2026 году. По оценкам Morgan Stanley, в первом полугодии он может составить до 3 млн баррелей в сутки.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,83 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 2 января, увеличились на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 5,59 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, выросли на 728 тысяч баррелей.