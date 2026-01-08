Рубль на "Мосбирже" умеренно дешевеет к юаню

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Утром в четверг на "Московской бирже" рубль умеренно дешевеет к юаню на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России и некоторого усиления геополитических рисков; некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.

За первую минуту торгов юань подорожал на 4,65 копейки, до 11,361 рубля. При этом юань оказался на 20,18 копейки выше уровня действующего официального курса.

Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную операцию по задержанию нефтяного танкера Marinera, шедшего под российским флагом в Северной Атлантике. "Минюст и Министерство внутренней безопасности США в сотрудничестве с министерством войны объявили о захвате судна M/V Bella 1 (по прежнему названию). Оно было захвачено за нарушение санкций США на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как за ним следил корабль Береговой охраны США USCGC Munro", - сообщило EUCOM.

Американская операция проведена после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике. "Блокада незаконной нефти из Венесуэлы под санкциями, остается во всей силе везде в мире", - отметил в соцсети шеф Пентагона Пит Хегсет.

Российский МИД потребовал неукоснительного соблюдения прав и интересов россиян, находящихся на борту судна Marinera.

"МИД России внимательно отслеживает сообщения о высадке американских военных на шедшее под российским флагом судно Marinera в Северной Атлантике. С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Президент Дональд Трамп пообещал, что США никогда не оставят НАТО наедине с внешними угрозами. "У Россия и Китая нет страха перед НАТО, если там нет США. Я сомневаюсь, что НАТО придет на помощь нам, если мы в самом деле будем нуждаться в них, - написал он в Truth Social. - Мы всегда будем действовать ради НАТО, даже если она не будет действовать ради нас".

Ранее Трамп заявил, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей. Трамп добавил, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии". Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.

Мировые цены на нефть умеренно растут утром в четверг после снижения по итогам двух сессий подряд. Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Венесуэлы и оценивать баланс спроса и предложения на нефтяном рынке.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,4%, до $60,2 за баррель. В среду Brent подешевела на 1,2%, до $59,96 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,39%, до $56,21 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 2%, до $55,99 за баррель.

Трамп объявил, что Венесуэла передаст Соединенным Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи. Накануне стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке. "Мы привлекли ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров и ключевые банки для осуществления и оказания финансовой поддержки этих продаж нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении министерства энергетики США.

Между тем, трейдеры и аналитики по-прежнему ожидают избытка предложения нефти в текущем году. По оценкам Morgan Stanley, в первом полугодии он может составить до 3 млн баррелей в сутки. Снижение цен побудило некоторых трейдеров воспользоваться возможностью для покупки фьючерсов в четверг, отметил аналитик Fujitomi Securities Мицуру Мураиси. "Покупки на откате слегка подтолкнули цены вверх, но сохраняющиеся опасения по поводу избытка предложения сдерживают повышательный импульс", - написал он. Эксперт полагает, что нисходящий тренд будет сохраняться, и цена на WTI опустится ниже $54.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,83 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 1,1 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 2 января, увеличились на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 5,59 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, выросли на 728 тысяч баррелей.