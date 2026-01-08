Индекс МосБиржи просел ниже 2720 пунктов на геополитической напряженности

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг снизился из-за возросшей геополитической напряженности в связи с захватом США нефтяного танкера Marinera, шедшего под российским флагом; также негативным фактором выступила нисходящая коррекция драгметаллов после ралли. Индекс МосБиржи опустился ниже 2720 пунктов, к уровню 2-недельной давности.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 1% до 2718,62 пункта, индекс РТС снизился на 1% до 1094,8 пункта; лидировали в снижении котировки MDMG (-3%), "Совкомфлота" (-2,2%), "Норникеля" (-1,9%), МКПАО "Хэдхантер" (-1,9%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 31 декабря, составляет 78,2267 рубля (+78,01 копейки).

Подешевели также акции "Яндекса" (-1,8%), АФК "Система" (-1,4%), "Группы компаний ПИК" (-1,4%), "Полюса" (-1,4%), "Т-Технологии" (-1,4%, до 3241 рубля), "Газпрома" (-1,1%), "Северстали" (-1,1%), "Русала" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -1,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), "ВК" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "ММК" (-0,2%).

Бумаги ПАО "Т-Технологии" подешевели после отсечки на бирже дивидендов за III квартал 2025 года (выплаты составят 36 рублей на акцию, дивдоходность чуть более 1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,9%), "МТС" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведении операции по задержанию нефтяного танкера Marinera, шедшего под российским флагом в Северной Атлантике. "Минюст и Министерство внутренней безопасности США в сотрудничестве с Министерством войны объявили о захвате судна M/V Bella 1 (по прежнему названию). Оно было захвачено за нарушение санкций США на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того как за ним следил корабль Береговой охраны США USCGC Munro", - сообщил EUCOM.

Американская операция проведена после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике. "Блокада незаконной нефти из Венесуэлы под санкциями остается во всей силе везде в мире", - отметил в соцсети шеф Пентагона Пит Хегсет.

В МИД России считают, что результатом инцидента может стать нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике. Ведомство выразило выражает серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января незаконной силовой акцией против нефтяного танкера Marinera, получившего 24 декабря временное разрешение на плавание под государственным флагом России.

Американский президент Дональд Трамп в среду пообещал, что США никогда не оставят НАТО наедине с внешними угрозами. "У Россия и Китая нет страха перед НАТО, если там нет США. Я сомневаюсь, что НАТО придет на помощь нам, если мы в самом деле будем нуждаться в них", - написал президент в соцсети Truth Social. "Мы всегда будем действовать ради НАТО, даже если она не будет действовать ради нас", - подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей. Трамп добавил, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии". В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс Мосбиржи в четверг опустился к зоне поддержки над отметкой 2700 пунктов, при этом активность торгов оставалась низкой. Основной причиной ухудшения настроений стали геополитические новости: накануне стало известно о том, что США захватили нефтяной танкер, следовавший под российским флагом. Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что американский президент Трамп поддержал законопроект о вторичных санкциях для стран, покупающих энергоресурсы у России.

Рыночные условия принципиально не изменились. Цены на нефть Brent вернулись к $61 за баррель. Золото и серебро - бенефициары дестабилизации геополитического фона - немного откатились от локальных пиков. В пятницу в Китае будет обнародован декабрьский индекс потребительских цен (ИПЦ), в США выйдет отчет по рынку труда за прошлый месяц. На российском рынке акции "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и ПАО "Озон Фармацевтика" в пятницу будут последний день торговаться с дивидендом за девять месяцев 2025 года. Индекс Мосбиржи в конце недели продолжит колебания в диапазоне 2700-2750 пунктов, считает Шепелев.

Аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой также отмечает, что российский рынок акций с утра снизился на фоне сообщений из США о подготовке новых "жестких" санкций против Москвы и заявлений ряда сенаторов и СМИ о том, что президент Трамп дал "зеленый свет" соответствующему законопроекту. На этом фоне инвесторы пересматривают риски и фиксируют позиции.

Дополнительный негатив добавляет позиция самого Трампа, который публично заявил, что не верит в факт недавнего удара ВСУ по резиденции президента России, что вызывает новую волну политической неопределенности. В Москве и среди комментаторов идут споры, могло ли предъявление таких обвинений служить предлогом для оправдания ударов по новым целям, однако на данный момент подобных ударов, по имеющимся данным, не было, отмечает аналитик.

Индекс Мосбиржи приблизился к нижней границе канала 2700-2800 пунктов. Снижение вызывает опасения, поскольку ранее индексу не удалось удержать уровни поддержки 2800 и 2770 пунктов. Сейчас на фоне политических событий рынок может сформировать новый снижающийся тренд до следующих уровней поддержки - в случае пробоя 2700 пунктов вероятно возвращение в район 2600 пунктов, считает Лозовой.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,6%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), стабилизировалась Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX подросли в пределах 0,1%), в США нет единого вектора (к 18:50 МСК индексы S&P500 и Nasdaq просели на 0,1-0,7%, Dow подрос на 0,4%).

Инвесторы оценивают последствия усиления напряженности в китайско-японских отношениях. Пекин ввел меры контроля над экспортом продукции двойного назначения в Японию после заявлений премьер-министра Санаэ Такаити относительно Тайваня. Ранее Такаити сказала в парламенте, что не исключает военного ответа Токио в случае кризиса вокруг Тайваня. В Пекине потребовали от японских властей пересмотреть эту позицию, но Такаити не отказалась от своих слов.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в декабре снизился до 96,7 пункта, говорится в отчете Европейской комиссии. В ноябре индикатор составил 97,1 пункта, а не 97 пунктов, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на предварительно объявленном уровне предыдущего месяца, по данным Trading Economics.

По данным Минтруда США, производительность труда в стране в III квартале выросла на 4,9% (ожидалось повышение на 3%), стоимость рабочей силы снизилась на 1,9% (ожидалось повышение на 1%).

Кроме того, по данным Минторга США, дефицит внешней торговли в октябре составил $29,4 млрд, при прогнозах показателя на уровне $58,9 млрд.

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены продолжают коррекцию вверх после отката в предыдущие два дня.

К 18:50 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 1,5% до $60,87 за баррель (-1,2% в среду), февральские фьючерсы на WTI дорожали на 1,4% до $56,76 за баррель (-2% накануне).

Поддержку рынку оказали данные о существенном сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также ожидания ужесточения санкций в отношении государств, закупающих российскую нефть.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил накануне, что президент США Трамп дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций против России. Грэм выразил надежду, что голосование по законопроекту пройдет уже на следующей неделе.

Минэнерго США сообщило о снижении коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,83 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их роста на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 2 января, увеличились на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 5,59 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Венесуэлы. Ранее на этой неделе Трамп объявил, что страна передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи. Позднее стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке.

ConocoPhillips, ExxonMobil и другие американские компании изучают, какую роль они могли бы сыграть в восстановлении нефтяной отрасли Венесуэлы, заявил Fox Business Network министр энергетики США Крис Райт.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели акции ПАО "ЭсЭфАй" (-6,1%), ПАО "ТНС Энерго" (-3,9%), ПАО "НПО "Наука" (-3,7%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-2,7%), "Белона" (-2,7%), "СПБ биржи" (-2,6%), ПАО "Россети Московский регион" (-2,6%).

Подорожали акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+16,4% и +8,4% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+12,6% и +6,5% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+10,7%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+9,9%), ПАО "Владимирский химический завод" (+9,8%), ПАО "Диод" (+9,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 26,7 млрд рублей (из них 3,26 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 2,82 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,5 млрд рублей на акции "Газпрома").