Фондовые индексы США разнонаправленно изменились в четверг

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в четверг: Dow Jones Industrial Average завершил сессию в плюсе, S&P 500 почти не изменился, Nasdaq Composite снизился.

Котировки акций оборонных компаний выросли на заявлении президента США Дональда Трампа о необходимости увеличения оборонного бюджета страны. Бюджет на 2027 год должен составить $1,5 трлн, а не $1 трлн, как планировалось, написал Трамп в соцсети Truth Social.

Капитализация Lockheed Martin Corp. на этом фоне поднялась на 4,3%, Northrop Grumman Corp. - на 2,3%, RTX Corp. - на 0,8%.

Стоимость бумаг разработчика противораковых препаратов Revolution Medicines выросла на 4,6% на информации газеты Financial Times о том, что Merck & Co. ведет переговоры о покупке компании. Ранее в СМИ появились сообщения, что в покупке Revolution Medicines, капитализация которой составляет около $20 млрд, заинтересована AbbVie Inc., однако последняя опровергла эту информацию.

В число лидеров роста среди компонентов Dow Jones в четверг вошли акции Nike Inc. (+3,2%), Home Depot Inc. (+3%), Sherwin-Williams Co. (+2,9%), Honeywell International Inc. (+2,9%).

В числе лидеров снижения оказались бумаги Amgen Inc. (-3,4%), Nvidia Corp. (-2,2%), Salesforce Inc. (-2,1%), Microsoft Corp. (-1,1%).

Рыночная стоимость Apple Inc. опустилась на 0,5%. Днем ранее Alphabet Inc. обошла по капитализации Apple впервые с 2019 года. Бумаги Alphabet в четверг подорожали на 1,1%.

Цена акций Alcoa Corp. упала на 2,6% вслед за ухудшением аналитиками JPMorgan рекомендации для бумаг компании до "ниже рынка" с "нейтрально" после существенного подъема их стоимости в прошлом году.

Статданные, обнародованные в четверг, показали чуть более слабый, чем ожидалось, рост числа новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе увеличилось на 8 тыс., до 208 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 200 тыс., а не 199 тыс., как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал увеличение числа заявок до 210 тыс.

Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 4,9% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы снизилась на 1,9%, показали предварительные данные Минтруда США, также обнародованные в четверг. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 3%, второго - на 1%, сообщает Trading Economics.

Между тем министерство торговли США сообщило о снижении дефицита внешнеторгового баланса страны в октябре на 39% относительно предыдущего месяца - до $29,4 млрд, минимума с июня 2009 года.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг вырос на 0,55% - до 49266,11 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,01% - до 6921,46 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 0,44%, составив 23480,02 пункта.

Dow Jones Nasdaq Composite S&P 500
