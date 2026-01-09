Азиатские фондовые индексы в основном растут

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Азиатские фондовые рынки в основном растут в пятницу, исключением является Австралия.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями и ждут данных по американскому рынку труда за декабрь. Кроме того, в пятницу Верховный суд США может вынести решение о законности введения торговых пошлин администрацией президента страны Дональда Трампа.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 1,5% в ходе торгов. Лидером роста в Токио являются акции Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, прибавляющие в цене 9,8%. Накануне компания опубликовала сильную отчетность за первый финквартал и улучшила прогноз на весь фингод.

Рыночная стоимость Seven & I Holdings Co., оператора магазинов шаговой доступности 7-Eleven, увеличилась на 0,8%. Компания улучшила годовой прогноз после уверенного подъема квартальной прибыли.

Заметный подъем в ходе торгов также демонстрируют бумаги Tokyo Electron (+4,1%), Toyota Motor (+3%), Kawasaki Heavy Industries (+2,9%), Mitsubishi UFJ (+1,9%).

Статданные, опубликованные в пятницу, показали рост потребительских расходов в Японии в ноябре на 2,9% в годовом выражении после октябрьского снижения на 3%. Повышение показателя стало максимальным с мая.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,5%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре выросли на 0,8% в годовом выражении - максимальными темпами с февраля 2023 года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Темпы роста ускорились по сравнению с 0,7% в ноябре. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение цен на 0,9%.

В число лидеров роста в Шанхае входят акции оборонных и технологических компаний, в том числе CICT Mobile Communication Technology (+20%), Brite Semiconductor (+17%), Jiangxi Guoke Defence Group (+16,6%).

Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 0,1%. Уверенный подъем демонстрируют бумаги Zijin Mining (+3,1%), Kuaishou Technology (+2,9%), JD.com Inc. (+2,9%), Alibaba Health Information Technology (+2,9%).

В то же время заметно дешевеют акции Xinyi Solar (-3,7%), Meituan (-2,7%), Baidu Inc. (-2,2%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 0,5% вслед за котировками акций поставщиков продукции для оборонного сектора Hanwha Aerospace (+10,6%), Korea Aerospace Industries (+5%), HD Hyundai Heavy Industries (+4%).

Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Corp. подорожали соответственно на 7,3% и 5,9%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 опустился на 0,03%.