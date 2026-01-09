Поиск

Азиатские фондовые индексы в основном растут

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Азиатские фондовые рынки в основном растут в пятницу, исключением является Австралия.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями и ждут данных по американскому рынку труда за декабрь. Кроме того, в пятницу Верховный суд США может вынести решение о законности введения торговых пошлин администрацией президента страны Дональда Трампа.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 1,5% в ходе торгов. Лидером роста в Токио являются акции Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, прибавляющие в цене 9,8%. Накануне компания опубликовала сильную отчетность за первый финквартал и улучшила прогноз на весь фингод.

Рыночная стоимость Seven & I Holdings Co., оператора магазинов шаговой доступности 7-Eleven, увеличилась на 0,8%. Компания улучшила годовой прогноз после уверенного подъема квартальной прибыли.

Заметный подъем в ходе торгов также демонстрируют бумаги Tokyo Electron (+4,1%), Toyota Motor (+3%), Kawasaki Heavy Industries (+2,9%), Mitsubishi UFJ (+1,9%).

Статданные, опубликованные в пятницу, показали рост потребительских расходов в Японии в ноябре на 2,9% в годовом выражении после октябрьского снижения на 3%. Повышение показателя стало максимальным с мая.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,5%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре выросли на 0,8% в годовом выражении - максимальными темпами с февраля 2023 года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Темпы роста ускорились по сравнению с 0,7% в ноябре. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение цен на 0,9%.

В число лидеров роста в Шанхае входят акции оборонных и технологических компаний, в том числе CICT Mobile Communication Technology (+20%), Brite Semiconductor (+17%), Jiangxi Guoke Defence Group (+16,6%).

Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 0,1%. Уверенный подъем демонстрируют бумаги Zijin Mining (+3,1%), Kuaishou Technology (+2,9%), JD.com Inc. (+2,9%), Alibaba Health Information Technology (+2,9%).

В то же время заметно дешевеют акции Xinyi Solar (-3,7%), Meituan (-2,7%), Baidu Inc. (-2,2%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 0,5% вслед за котировками акций поставщиков продукции для оборонного сектора Hanwha Aerospace (+10,6%), Korea Aerospace Industries (+5%), HD Hyundai Heavy Industries (+4%).

Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Corp. подорожали соответственно на 7,3% и 5,9%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 опустился на 0,03%.

Hang Seng Shanghai Composite KOSPI Nikkei 225
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефтекомпании США хотят "серьезных гарантий" для инвестирования в Венесуэлу

WSJ сообщила о планах США за счет Венесуэлы сбить цены на нефть до $50 за баррель

Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию

 Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию

WSJ сообщила о долгосрочном плане США по контролю над венесуэльской нефтью

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

 Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

ОПЕК получила обновленные графики компенсаций за сверхдобычу от четырех стран

Президент Азербайджана заявил о планах увеличить экспорт газа

Венесуэле для восстановления добычи нефти до 3 млн б/с к 2040 г. потребуется $183 млрд

 Венесуэле для восстановления добычи нефти до 3 млн б/с к 2040 г. потребуется $183 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8085 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 110 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });