Rio Tinto и Glencore ведут переговоры о слиянии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Rio Tinto и Glencore ведут переговоры о слиянии, в результате которого может быть создана крупнейшая горнодобывающая компания мира с капитализацией более $200 млрд.

Обе компании подтвердили в отдельных пресс-релизах появившиеся ранее в СМИ сообщения о переговорах.

Как говорится в сообщении Rio Tinto, компании обсуждают как объединение отдельных активов, так и всех операций полностью. В настоящее время стороны исходят из того, что потенциальная сделка будет структурирована как приобретение Glencore компанией Rio Tinto и оплачена акциями.

Решения о сделке пока не принято, отмечается в пресс-релизе. Также пока нет ясности относительно условий возможного слияния.

В соответствии с британским законодательством, у Rio Tinto есть время до 17:00 (по Лондону) 5 февраля 2026 года, чтобы либо объявить о твердом намерении сделать предложение о покупке Glencore, либо заявить об отсутствии такого намерения.

Капитализация Rio Tinto составляет порядка $142 млрд, Glencore - около $65 млрд.

Год назад также появлялась информация о том, что компании ведут переговоры о слиянии, однако они не подтверждали это.

