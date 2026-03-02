Поиск

Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников
Архивное фото
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco приостановила работу нефтеперерабатывающего комплекса Ras Tanura после удара беспилотников, сообщают западные СМИ.

Комплекс в городе Рас-Танура, расположенный на побережье Персидского залива, является одним из крупнейших НПЗ на Ближнем Востоке и служит важным экспортным терминалом для саудовской нефти. Его мощность составляет 550 тыс. баррелей в сутки.

По данным агентства Bloomberg, на предприятии вспыхнул пожар, он локализован.

Представитель министерства обороны Саудовской Аравии заявил телеканалу Al-Arabiya, что рядом с НПЗ Ras Tanura перехвачены два беспилотника.

Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:22 по московскому времени взлетели на 9,8% - до $80 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подскочила на 9,2% и составляла $73,2 за баррель.

Saudi Aramco
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

 Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

 Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

Рубль утром укрепляется к юаню на фоне сильного роста цен на нефть

Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

 Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

План ОПЕК+ на март предполагает рост добычи нефти почти на 125 тыс. б/с к февралю

 План ОПЕК+ на март предполагает рост добычи нефти почти на 125 тыс. б/с к февралю

Страны ОПЕК+ увеличили квоту по добыче нефти на апрель на 206 тыс. б/с

Страны ОПЕК+ согласовали увеличение нефтедобычи на 206 тыс. б/с

 Страны ОПЕК+ согласовали увеличение нефтедобычи на 206 тыс. б/с

Прокачка газа по европейской нитке "Турецкого потока" в феврале сократилась на 2%

 Прокачка газа по европейской нитке "Турецкого потока" в феврале сократилась на 2%

В ЦБ РФ считают, что рано делать выводы об эффекте от повышения НДС

Добыча газа в РФ в морозном январе подскочила на 6,5% до 4-летнего максимума

 Добыча газа в РФ в морозном январе подскочила на 6,5% до 4-летнего максимума
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 208 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8555 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });