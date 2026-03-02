Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

Архивное фото Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco приостановила работу нефтеперерабатывающего комплекса Ras Tanura после удара беспилотников, сообщают западные СМИ.

Комплекс в городе Рас-Танура, расположенный на побережье Персидского залива, является одним из крупнейших НПЗ на Ближнем Востоке и служит важным экспортным терминалом для саудовской нефти. Его мощность составляет 550 тыс. баррелей в сутки.

По данным агентства Bloomberg, на предприятии вспыхнул пожар, он локализован.

Представитель министерства обороны Саудовской Аравии заявил телеканалу Al-Arabiya, что рядом с НПЗ Ras Tanura перехвачены два беспилотника.

Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:22 по московскому времени взлетели на 9,8% - до $80 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подскочила на 9,2% и составляла $73,2 за баррель.